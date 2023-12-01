Sağlık Bakanlığı duyurdu: Taban ödeme katsayıları artırıldı

Sağlık Bakanlığı 'nca gerçekleştirilen düzenlemeyle yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar ve araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılacak.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için yüzde 50 artırılıyor" dedi. Buna göre yönetmelik, 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere dün yürürlüğe girdi.

Burcu ŞEN