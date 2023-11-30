2024 YILBAŞI BİLET FİYATLARI | 2024 YILBAŞI İKRAMİYESİ ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam YILBAŞI biletleri fiyat listesi...

Milli Piyango Online web sitesi, mobil uygulama ve bayiler üzerinden 9 Kasım 2023'ten itibaren satışta. Peki yılbaşı biletleri ne kadar? İşte detaylar...
Milli Piyango Online web sitesi, mobil uygulama ve bayiler üzerinden 9 Kasım 2023'ten itibaren satışta. Peki yılbaşı biletleri ne kadar? İşte detaylar...
2024 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI
ÇEYREK BİLET: 100 TL
YARIM BİLET: 200 TL
TAM BİLET: 400 TL