2024 YILBAŞI BİLET FİYATLARI | 2024 YILBAŞI İKRAMİYESİ ne kadar? Milli Piyango çeyrek, yarım, tam YILBAŞI biletleri fiyat listesi...

Milli Piyango Online web sitesi, mobil uygulama ve bayiler üzerinden 9 Kasım 2023'ten itibaren satışta. Peki yılbaşı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

2024 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.