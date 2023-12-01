ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI A HABER | Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Toplantı tarihleri...

Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi bugün gerçekleşecek. İşte asgari ücret hakkında tüm merak edilenler...
Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için komisyon görüşmesi bugün gerçekleşecek. İşte asgari ücret hakkında tüm merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret toplantısı 1 Aralık tarihinde gerçekleşecek. 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiren ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde tüm tarafların katılımı ile gerçekleşecek. Sonraki toplantılarda ise hem işveren hem de işçi sendikaları ev sahipliği yapacak.
CANLI OLARAK YAYINLANACAK MI?
Toplantı sonrası resmi açıklamalar canlı olarak yayınlanabilir. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına ilişkin çalışmalara başlamadı. Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılarak 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Henüz zam oranlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.
İşveren, işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak. Hükümetin kararının ardından ise 2024 yılında uygulanacak Asgari ücret belli olacak.
HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?
Artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.
Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.