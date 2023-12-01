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Emekliye 2.000 TL seyyanen zam gelişmesi: En düşük emekli maaşına 10.444,50 TL öngörüsü geldi! O tarihte...

Her yıl Ocak ayında yapılacak olan maaş zamları, emekliler için büyük bir öneme sahip. Emekli maaşlarına yönelik zamlar, 6 aylık enflasyon oranlarına dayalı olarak hesaplanmaktadır. Bu yıl da son 2 aya ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 Ocak ayındaki zam oranı belirlenecek. Bu artışlara ek seyyanen zam masaya geldi. Peki, emekli maaşları ne kadar olacak? Seyyanen zam gelecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 07:16 Güncelleme 01 Aralık 2023, 07:16
Emekliye 2.000 TL seyyanen zam gelişmesi: En düşük emekli maaşına 10.444,50 TL öngörüsü geldi! O tarihte...

Temmuz ayında gerçekleştirilen yüzde 25'lik zamın ardından, memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zamın etkisiyle emekliler, Ocak ayında yapılacak zamı beklemeye başladı. Bu kapsamda, emekli maaşlarına Ocak 2024'te yapılacak zam konusunda iki ayrı formül masada tutuluyor.

Masada Tutulan Formüller:

Taban Aylıkların Yükseltilmesi: Emekli maaşlarına yapılacak zamda bir formül, taban aylıkların yükseltilmesi yönünde değerlendiriliyor. Bu durum, emekli maaşlarını genel anlamda artırmayı hedefliyor.

Seyyanen Zam Artışı: İkinci formül ise seyyanen zam artışı konusunu içeriyor. Temmuz ayında seyyanen zam almayan emekliler, Ocak 2024'te bu sefer 2-3 bin liralık bir seyyanen zam artışı alabilirler. Ancak, konu henüz netlik kazanmamış durumda.

EMEKLİLERE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili kök ücretle alakalı prim ve ücret arasında denge olması gerekiyor vurgusunu yaptı. 3-4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gerekir, Türkiye'de bu denge EYT sonrası düşük düzeyde geriledi ifadesini kullandı. EYT'nin sosyal güvenlik sistemi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun altını çizdi. '1 trilyona yakın kaynak sosyal güvenlik sistemine finanse ediliyor' dedi. OVP'de sosyal güvenlik sistemini güçlendirici yeni çalışmalar olacağının mesajını vermekle yetindi.

7500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR HAKKINDA

7500 TL emekli maaşı alanlar için de "Bütçe imkanı sonuna kadar zorlayarak destekleyici bir yaklaşım olacak elbette, bunu yaparken, depremin yükünü unutmamamız lazım, enflasyonu düşürmek gerektiğini unutmamamız lazım" mesajını verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL'YE ÇIKACAK?

Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili şunları söyledi; "En düşük emekli maaşı şu anda 7500 TL. Nisan ayında artışla beraber 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarıldı ancak temmuz ayında artış olmadı. Sene başı itibarıyla ciddi artış yapılmasını bekliyoruz.

Önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 88'ine tekabül ediyordu. Bu yüzde 66 seviyelerine indi. Eğer asgari ücret düzeyi 16 bin TL civarına çıkarsa burada en düşük emekli maaşı ile aradaki fark açılacaktır. Şu anda 12.250-12.500 TL civarında en düşük emekli maaşı olmasını öngörüyoruz." dedi.

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