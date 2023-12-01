Emekliye 2.000 TL seyyanen zam gelişmesi: En düşük emekli maaşına 10.444,50 TL öngörüsü geldi! O tarihte...

7500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR HAKKINDA 7500 TL emekli maaşı alanlar için de "Bütçe imkanı sonuna kadar zorlayarak destekleyici bir yaklaşım olacak elbette, bunu yaparken, depremin yükünü unutmamamız lazım, enflasyonu düşürmek gerektiğini unutmamamız lazım" mesajını verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL'YE ÇIKACAK? Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili şunları söyledi; "En düşük emekli maaşı şu anda 7500 TL. Nisan ayında artışla beraber 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarıldı ancak temmuz ayında artış olmadı. Sene başı itibarıyla ciddi artış yapılmasını bekliyoruz.

Önceki dönemlerde en düşük emekli maaşı, asgari ücretin yüzde 88'ine tekabül ediyordu. Bu yüzde 66 seviyelerine indi. Eğer asgari ücret düzeyi 16 bin TL civarına çıkarsa burada en düşük emekli maaşı ile aradaki fark açılacaktır. Şu anda 12.250-12.500 TL civarında en düşük emekli maaşı olmasını öngörüyoruz." dedi.