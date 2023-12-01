Emekliye 2.000 TL seyyanen zam gelişmesi: En düşük emekli maaşına 10.444,50 TL öngörüsü geldi! O tarihte...

Temmuz ayında gerçekleştirilen yüzde 25'lik zamın ardından, memurlara yapılan 8 bin liralık seyyanen zamın etkisiyle emekliler, Ocak ayında yapılacak zamı beklemeye başladı. Bu kapsamda, emekli maaşlarına Ocak 2024'te yapılacak zam konusunda iki ayrı formül masada tutuluyor.
Masada Tutulan Formüller:
Taban Aylıkların Yükseltilmesi: Emekli maaşlarına yapılacak zamda bir formül, taban aylıkların yükseltilmesi yönünde değerlendiriliyor. Bu durum, emekli maaşlarını genel anlamda artırmayı hedefliyor.
Seyyanen Zam Artışı: İkinci formül ise seyyanen zam artışı konusunu içeriyor. Temmuz ayında seyyanen zam almayan emekliler, Ocak 2024'te bu sefer 2-3 bin liralık bir seyyanen zam artışı alabilirler. Ancak, konu henüz netlik kazanmamış durumda.
EMEKLİLERE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşı ile ilgili kök ücretle alakalı prim ve ücret arasında denge olması gerekiyor vurgusunu yaptı. 3-4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gerekir, Türkiye'de bu denge EYT sonrası düşük düzeyde geriledi ifadesini kullandı. EYT'nin sosyal güvenlik sistemi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun altını çizdi. '1 trilyona yakın kaynak sosyal güvenlik sistemine finanse ediliyor' dedi. OVP'de sosyal güvenlik sistemini güçlendirici yeni çalışmalar olacağının mesajını vermekle yetindi.