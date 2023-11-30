Aralık ayı Aile Destek, Evde Bakım, Yaşlı ve Engelli Aylığı ne zaman yatacak? 1 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sosyal yardım sorgulama

Aralık ayının başlamasıyla birlikte, milyonlarca aile, evde bakım ve yaşlı aylığı alan hak sahipleri, ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Sosyal yardım alanında önemli bir destek olan bu ödemeler, birçok ailenin geçimini sağlamada kritik bir rol oynuyor.