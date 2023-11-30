PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Aralık ayı Aile Destek, Evde Bakım, Yaşlı ve Engelli Aylığı ne zaman yatacak? 1 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sosyal yardım sorgulama

Aralık ayının gelmesiyle birlikte sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aile destek, evde bakım ve yaşlı aylığı alan hak sahipleri ödeme tarihleri hakkında aramalara başladı. Peki, Aralık ayı Aile Destek, Evde Bakım, Yaşlı ve Engelli Aylığı ne zaman yatacak? 1 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 06:17 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:18
Aralık ayı Aile Destek, Evde Bakım, Yaşlı ve Engelli Aylığı ne zaman yatacak? 1 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2023! e-Devlet sosyal yardım sorgulama

Aralık ayının başlamasıyla birlikte, milyonlarca aile, evde bakım ve yaşlı aylığı alan hak sahipleri, ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Sosyal yardım alanında önemli bir destek olan bu ödemeler, birçok ailenin geçimini sağlamada kritik bir rol oynuyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK ARALIK 2023?

Henüz aralık ayı evde bakım maaşları yatmadı. Ayın 15'inden sonra yatması bekleniyor. Bakanlık tarafından açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

AİLE DESTEK - YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri henüz yatmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz ay Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 10 Kasım'da yatırıldığını duyurmuştu. Bu ay için de benzer tarihlerde yatması bekleniyor.

Yaşlı ve engelli aylığı için de açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’de insani ara 3. kez uzatıldı! İsrail ve Hamas 8. günde ’geçiçi ateşkes’te mutabık kaldı
S&P Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çevirdi
Google Kanada’ya 74 milyon $ ödeyecek! Türkiye için de vakit geldi... AK Parti’den Yasayı çıkaracağız mesajı
SON DAKİKA