Emeklilere aralıkta yılbaşı piyangosu çıktı! 9.500 TL üstü maaş alanlara 13.000 TL ek ödeme yapılacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

Yeni yıl öncesinde emeklilere yapılacak olan Ocak ayı zammı, kök maaşların artmasıyla birlikte en düşük emekli maaşını da etkileyecek. Bu kapsamlı emekli zammı öncesinde bankalar, emeklilere çeşitli avantajlar sunarak promosyon yarışını başlattı.

Emekliler, yeni yıla girmeden önce bankaların cazip promosyon kampanyalarıyla karşı karşıya. Ocak ayında yapılacak olan emekli maaşı zammı öncesinde, bankalar rekabetin bir adım ötesine geçerek emeklilere yüksek promosyonlar sunma yarışına girdi. Temmuz zammı sonrasında maaşlarını başka bir bankaya taşıyan emeklilere verilen promosyonlar rekor seviyelere ulaşmıştı.

Bankalar, kök maaşın artmasıyla birlikte en düşük emekli maaşının da artacağı bu dönemde emeklileri çekmek adına büyük çaba harcıyor. 7 bin 500 lira maaş alan emekliye geçtiğimiz kampanya döneminde 7 bin 500 liraya kadar promosyon verilirken, maaşı en düşük emekli maaşının üstünde olanlar ise 10 bin lira promosyonla ödüllendirildi.