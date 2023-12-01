Aralık ayında doğal gaza zam yok! Trakya’daki merkez fiyatları daha da aşağı çekecek

BOTAŞ, aralık itibarıyla mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. BOTAŞ ZAM YAPILMAYACAĞINI DUYURDU

Buna göre, BOTAŞ'ın konut için dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.





TÜRKİYE FİYAT ENDEKSİ SORUNUNU AŞACAK

Enerjide merkez ülke olma hedefi kapsamında Trakya'da Doğalgaz Merkezi kurulması planlanırken, Bu yıl "Barış için enerji" temasıyla düzenlenen 13. Türkiye Enerji Zirvesi Doğalgaz Piyasası Oturumu'nda bu konu masaya yatırıldı. Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (Petform) Doğalgaz Grubu Başkanı Cem Aşık, "Bundan 10 yıl önceye baktığımızda gaz konusunda epey bir ilerleme sağladığımızı görüyorum. Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Depolama konusunda hiçbir şeyimiz yoktu şimdi ciddi bir potansiyele geldik. Günlük kesintilerden daha az etkilenir hale geldik" dedi. Kovid 19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle "bizim olmayan bir sorunun fiyatlaması ile karşı karşıya kaldık" diyen Aşık, doğalgaz merkezi kurulması ile oluşacak serbest piyasa ve Türkiye fiyat endeksi ile artık bu gibi sorunların aşılacağını ifade etti.