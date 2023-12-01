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1 ARALIK APPLE ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2023 | iPhone 13-14-15, AirPods, iPad Pro, Apple Watch GÜNCEL ZAMLI FİYATLARI! Apple Türkiye zammı ne kadar?

Apple 2023 yeni, güncel fiyat listesi araştırılıyor. Apple marka telefon ve bilgisayar almak isteyenlere kötü haber az önce geldi. 1 Aralık'ta ürünlere yeni zam yapıldı. Peki, iPhone 15 fiyatı ne kadar oldu? İşte model model fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 10:16 Güncelleme 01 Aralık 2023, 10:51
1 ARALIK APPLE ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2023 | iPhone 13-14-15, AirPods, iPad Pro, Apple Watch GÜNCEL ZAMLI FİYATLARI! Apple Türkiye zammı ne kadar?

Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere Aralık ayı itibarıyla zam yaptı. Peki, iPhone 13-14-15, AirPods, iPad Pro, Apple Watch GÜNCEL ZAMLI FİYATLARI! Apple Türkiye zammı ne kadar? İşte detaylar...

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam

Apple ürünlerine zam geldi.

Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. iPhone, MacBook ve iPad fiyatları zamlanmış oldu.

49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zam görerek 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün 62 bin 999 liradan satışa sunuldu.

iPad Pro 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 liradan satılıyor.

Apple, 2023 App Store ödüllerini açıkladı: Yılın trendi üretken yapay zeka oldu

Apple 2023 App Store Ödülü kazananlarını açıkladı Şirket üretken yapay zekayı 'yılın trendi' olarak adlandırdı.

Apple, 2023 App Store Ödülü kazananlarının tam listesini açıkladı.

AllTrails iPhone'da Yılın Uygulaması seçilirken, Photomator Yılın Mac Uygulaması ödülünü aldı.

Apple'ın tüm platform ve kategorilerinde kazananların listesi ise şöyle;

Uygulamalar

Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails

Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Makeup.

Yılın Mac Uygulaması: Photomator

Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI

Yılın Apple Watch Uygulaması: SmartGym.

Oyunlar

Yılın iPhone Oyunu: Honkai: Star Rail

Yılın iPad Oyunu: Lost in Play.

Yılın Mac Oyunu: Lies of P.

Yılın Apple Arcade Oyunu: Hello Kitty Island Adventure

YILIN TRENDİ

Son olarak, Apple'ın App Store Editörleri 2023 yılı için yılın trendi olarak "üretken yapay zekayı" belirledi.

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