1 ARALIK APPLE ZAMLI FİYAT LİSTESİ 2023 | iPhone 13-14-15, AirPods, iPad Pro, Apple Watch GÜNCEL ZAMLI FİYATLARI! Apple Türkiye zammı ne kadar?

Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad'lere Aralık ayı itibarıyla zam yaptı. Peki, iPhone 13-14-15, AirPods, iPad Pro, Apple Watch GÜNCEL ZAMLI FİYATLARI! Apple Türkiye zammı ne kadar? İşte detaylar...

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam

Apple ürünlerine zam geldi.

Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. iPhone, MacBook ve iPad fiyatları zamlanmış oldu.

49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zam görerek 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün 62 bin 999 liradan satışa sunuldu.

iPad Pro 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 liradan satılıyor.