12.5 yıl ile emeklilik müjdesi geldi! 1999, 2008 arası 2017 öncesi sonrası 4500 ila 5400 gün primle...

Yaş tan emekli lik normal emeklilik için gereken prim ödeme sayısını tamamlayamamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sunulan bir haktır. Prim gün sayısı yetersiz olan ancak yaş nedeniyle prim gün sayısını tamamlama şansı olmayan kişiler, yaştan emeklilikten yararlanabilirler.

Benzer şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip erkekler, 55 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

Yaş tan emekli lik şartları, ilk sigortalı olunan tarihe göre değişir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığa sahip kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.

DİĞER KİŞİLER İÇİN ŞARTLAR

Daha sonradan sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi ile emekli olma hakkına sahiptirler, ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıl sigortalılık şartı da geçerlidir. Yaş şartı da değişebilir.

Örneğin 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de tamamladıysa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.