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Evlilik kredisine başvuru internetten: İşte 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredinin detayları...

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Gençlik Fonu ile verilecek 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredinin detayları belli oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Evlilik kredisine başvuru internetten: İşte 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi imkânı pilot il olarak 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlayacak.

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ
Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Fon yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak.

Fon'u yönetecek olan yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Kredi imkânı her yıl artırılacak olan Fon'un başvuruları internet üzerinden alınacak.
Rana BÜYÜKTAŞ

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