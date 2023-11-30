Evlilik kredisine başvuru internetten: İşte 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredinin detayları...

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Fon yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak.