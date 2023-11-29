Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Vietnam ekonomisinin kalbine başkonsolosluk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vietnam Başbakanı Chinh ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı arasında 'Tarım ve Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı', Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Vietnam Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı, Türk Hava Yolları ile Vietnam Havayolları arasında Niyet Mektubu imzalandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ ARTIRMAYI KARARLAŞTIRDIK'

Yılmaz, Vietnam ile bu yıl diplomatik ilişkilerin 45'inci yıl dönümü olduğunu belirterek, ziyaretin ikili ilişkiler açısından ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, "Sayın Başbakan ve heyeti ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi güçlendirme konusundaki ortak irademizi teyit ettik. Karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın artırılması hususunda mutabık kaldık. Ayrıca, Vietnam ekonomisinin kalbi Ho Şi Min şehrinde başkonsolosluk açma hususunda mutabık kaldık. Askeri konular ve savunma sanayi, ilişkilerimizin geliştirilmesi gereken bir boyutunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede, Sayın Başbakan ile bu alanda iş birliği olanaklarını ele aldık. Uluslararası terörizm ve sınır aşan suçlar konusunun önemini ele alarak bu alandaki iş birliğimizi artırmayı da kararlaştırdık" dedi.