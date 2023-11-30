Emekliye vergi yok: Evi olanlar dikkat! İşte emlak vergisi ile ilgili soruların yanıtları...

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ ÖDER Mİ?

Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.





BU YIL EMEKLİ OLAN EYT'LİLER ÖDEYECEK Mİ?

Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunan emekliler, 2024 yılı itibariyle vergiden muaf olacak. Yani bu yıl son kez vergi ödenmiş olunacak.





BU YIL SATILAN EVİN VERGİSİNİ KİM YATIRIR?

Konutu satan öder. Alıcı ilk yıl vergi vermez. Yalnızca belediyeye bildirimde bulunur. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024'te başlar.





YAZLIK İÇİN ÖDENİR Mİ?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlığı bulunanlar için muafiyet söz konusu.





EMLAK VERGİSİ BORCU OLAN EV SATILABİLİR Mİ?

Satacak kişinin tapu devri işlemesinden önce emlak vergisini yatırması gerekiyor. Alım satım işlemlerinde emlak vergisi dahil tüm borçlar satıya ait. Satışta ödeme yapılabiliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN