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Emekliye vergi yok: Evi olanlar dikkat! İşte emlak vergisi ile ilgili soruların yanıtları...

Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri bugün sona erecek. Emekliler, işsizler, ev hanımları bu vergiden muaf. Bu yıl emekli olan EYT’liler de son kez ödeme yapmış olacak...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:40
Emekliye vergi yok: Evi olanlar dikkat! İşte emlak vergisi ile ilgili soruların yanıtları...

Evi olanlar dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin ödenmesi için bugün son gün. Şartları sağlayan emekliler, ev hanımları ve işsizler vergiden muaf. Bu yıl emekli olan 2 milyona yakın EYT'liden evi olanlar da son kez ödeme yapmış olacak. İşte emlak vergisi ile ilgili soruların yanıtları...



KİMLER VERGİDEN MUAF TUTULUYOR?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri muaf bulunuyor.



KONUTTA OTURMAK ŞART MI?
Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira geliri vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ ÖDER Mİ?
Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.



BU YIL EMEKLİ OLAN EYT'LİLER ÖDEYECEK Mİ?
Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunan emekliler, 2024 yılı itibariyle vergiden muaf olacak. Yani bu yıl son kez vergi ödenmiş olunacak.



BU YIL SATILAN EVİN VERGİSİNİ KİM YATIRIR?
Konutu satan öder. Alıcı ilk yıl vergi vermez. Yalnızca belediyeye bildirimde bulunur. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024'te başlar.



YAZLIK İÇİN ÖDENİR Mİ?
Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlığı bulunanlar için muafiyet söz konusu.



EMLAK VERGİSİ BORCU OLAN EV SATILABİLİR Mİ?
Satacak kişinin tapu devri işlemesinden önce emlak vergisini yatırması gerekiyor. Alım satım işlemlerinde emlak vergisi dahil tüm borçlar satıya ait. Satışta ödeme yapılabiliyor.

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