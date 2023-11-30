Emekliye vergi yok: Evi olanlar dikkat! İşte emlak vergisi ile ilgili soruların yanıtları...

Evi olanlar dikkat! Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin ödenmesi için bugün son gün. Şartları sağlayan emekliler, ev hanımları ve işsizler vergiden muaf. Bu yıl emekli olan 2 milyona yakın EYT'liden evi olanlar da son kez ödeme yapmış olacak. İşte emlak vergisi ile ilgili soruların yanıtları...
KİMLER VERGİDEN MUAF TUTULUYOR?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri muaf bulunuyor.
KONUTTA OTURMAK ŞART MI?
Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira geliri vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.