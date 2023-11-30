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Kasım sonrası IBAN'a 5000 TL ödeme fırsatı: 4.6 milyon emeklinin yüzünü güldürecek duyuru yapıldı!

Bu yeni düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatıldı ve şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylandırılıyor. Bu düzenleme, özellikle çalışan, çiftçi ve esnaf emeklileri için büyük bir önem arz ediyor. Bu gelişme kapsamında, 15 milyon 120 bin emeklinin bu ödemeden yararlanması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 09:51 Güncelleme 30 Kasım 2023, 09:51
Kasım sonrası IBAN’a 5000 TL ödeme fırsatı: 4.6 milyon emeklinin yüzünü güldürecek duyuru yapıldı!

Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak ödenen ikramiyelerin kapsamı yeni bir düzenlemeyle genişletiliyor. Önceleri yalnızca belli bir grubu kapsayan bu ikramiyeden şimdi çalışan emekliler de faydalanabilecek. Başkan Erdoğan çiftçi ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu değişiklik özellikle çalışan ya da kendi işini yapan emekliler için büyük bir fırsat olacak. İkramiye ödemelerinin tarihi ise henüz belli olmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı, çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra çiftçi ve Bağkurlu emeklilerimiz dahil çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerini yapacağız. Önergemizin, Meclisten süratle geçeceğine inanıyorum. Teklifin yasalaşmasına müteakip ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liralarını yatıracağız. Böylece 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak 15,2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin lira ödemiş olacağız. Bu kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

4 MİLYON 689 BİN EMEKLİYE ÖDENECEK

Bu yeni düzenlemeyle ilk etapta yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklileri başta olmak üzere yaklaşık 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılması planlanıyor. Bu sayede toplamda 15 milyon 120 bin emeklinin bu ödemeden faydalanması hedefleniyor.

NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Yapılacak yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması ve yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemelerin Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İkramiye ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak geçecek.

DUL VE YETİMLERE DE ÖDEME YAPILACAK

Yeni düzenleme, vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yarar sağlıyor. Bu grubun, ikramiye ödemelerinden hisse oranında faydalanması bekleniyor. Dul ve yetimler için de ödeme yapılması planlanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilere yönelik bu yeni düzenlemenin detaylarının çalışmaların tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

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