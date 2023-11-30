Kasım sonrası IBAN’a 5000 TL ödeme fırsatı: 4.6 milyon emeklinin yüzünü güldürecek duyuru yapıldı!

Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne özel olarak ödenen ikramiyelerin kapsamı yeni bir düzenlemeyle genişletiliyor. Önceleri yalnızca belli bir grubu kapsayan bu ikramiyeden şimdi çalışan emekliler de faydalanabilecek. Başkan Erdoğan çiftçi ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu değişiklik özellikle çalışan ya da kendi işini yapan emekliler için büyük bir fırsat olacak. İkramiye ödemelerinin tarihi ise henüz belli olmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 5 bin lira ödeme kararımızı, çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra çiftçi ve Bağkurlu emeklilerimiz dahil çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerini yapacağız. Önergemizin, Meclisten süratle geçeceğine inanıyorum. Teklifin yasalaşmasına müteakip ilk düzenlemeden faydalanamayan 4 milyon 689 bin emeklimizin hesaplarına 5'er bin liralarını yatıracağız. Böylece 76 milyar lira ilave kaynak kullanarak 15,2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin lira ödemiş olacağız. Bu kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.