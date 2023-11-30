Aralık’ta ikramiye Ocak’ta zam: 5 bin TL’yi kimler alacak? Zam oranları için hangi tahminler var? Refah payı verilecek mi?

Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak, Ocak'ta da tüm maaşlara zam söz konusu olacak.
Yılın sonuna yaklaşılırken, emeklilerin gündemine ikramiye ve zamlar oturdu. Çalışmayan emeklilerin, dul ve yetimlerin ardından çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak, Ocak'ta da tüm maaşlara zam söz konusu olacak.
ÇALIŞANLAR DA ALACAK
Yaklaşık 12 milyon kişiye 11-14 Kasım tarihleri arasında verilen tek seferlik ikramiyenin, düzenlemenin dışında kalan emeklilere de ödenmesi için düzenleme hazırlandı. Yasalaşmasının ardından yaklaşık 4.7 milyon çalışan emekli de 5 bin liralık bu ikramiyeden yararlanacak. Ödemenin Aralık ayı içerisinde yapılması beklenirken, Ocak ayı da tüm emekliler için zam ayı olacak.
KÖK AYLIKLARA ZAM
Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.76-40.26, memur emeklilerinde yüzde 49.46-52.17 aralığında beklenirken, kök aylıklara yansıyacak bu artışların yanısıra bir ek iyileştirme de gündemde.
REFAH PAYI MASADA
Bu iyileştirme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bekleniyor. 2 formül öne çıkıyor. Bunlardan ilki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının refah payı ile artırılması. Özellikle zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi beklentileri bulunuyor. Bunun nedeni ise bu yıl zam oranlarının tüm emeklilerde eşitlenmesi.
TABAN AYLIK FORMÜLÜ
2023'ün Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 olarak gerçekleşen zam oranı, refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkarılmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranı, yüzde 25'te eşitlenmişti.
Bu düzenlemeler de dikkate alınarak SSK ve Bağ- Kur'luların Ocak zammının refah payı ile memur emeklilerinin artış seviyesi olan yüzde 50 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Ayrıca halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi TBMM komisyonunda kabul edildi.
EN DÜŞÜK TAHMİN
2023 yılı enflasyon tahmini: Yüzde 65
6 aylık enflasyon: % 37.76
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 37.76
Memur emeklileri zam oranı: % 49.46
EN YÜKSEK TAHMİN
2023 yılı enflasyon tahmini: % 68
6 aylık enflasyon oranı: % 40.26
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 40.26
Memur emeklileri zam oranı: % 52.17