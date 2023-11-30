Aralık’ta ikramiye Ocak’ta zam: 5 bin TL’yi kimler alacak? Zam oranları için hangi tahminler var? Refah payı verilecek mi?

REFAH PAYI MASADA Bu iyileştirme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bekleniyor. 2 formül öne çıkıyor. Bunlardan ilki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının refah payı ile artırılması. Özellikle zam oranının memur emeklileriyle eşitlenmesi beklentileri bulunuyor. Bunun nedeni ise bu yıl zam oranlarının tüm emeklilerde eşitlenmesi.

Bu düzenlemeler de dikkate alınarak SSK ve Bağ- Kur'luların Ocak zammının refah payı ile memur emeklilerinin artış seviyesi olan yüzde 50 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Ayrıca halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi TBMM komisyonunda kabul edildi.