109.900 TL’ye 2+1 müstakil ev müjdesi! Devlet desteği veriliyor

Devletin prefabrik evlere sağladığı destekler de bu evleri tercih edilebilir kılıyor. Çeşitli hibeler ve krediler, prefabrik ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunar. Bu destekler, ev sahibi olma sürecini daha erişilebilir ve kolay hale getirir. Prefabrik evler, düşük maliyetleri ve hızlı inşa süreçleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, prefabrik evler, geleneksel yapılarla karşılaştırıldığında daha ekonomik ve hızlı bir çözüm sunuyor.
Devletin Prefabrik Evlere Desteği
Devlet, prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit destek sağlıyor. Bu destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartlar altında veriliyor ve 150.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Prefabrik Evlerin Kampanyalı Fiyatları
Prefabrik evler için kampanyalı fiyatlar şu şekilde:
- 50 m² 2+1 Prefabrik Ev: 259.900 TL (Normal Fiyat: 339.900 TL)
- 55 m² 2+1 Prefabrik Ev: 284.900 TL (Normal Fiyat: 374.900 TL)
- 59 m² 2+1 Prefabrik Ev: 296.900 TL (Normal Fiyat: 394.900 TL)
- 70 m² 2+1 Prefabrik Ev: 326.900 TL (Normal Fiyat: 429.900 TL)
- 75 m² 2+1 Prefabrik Ev: 336.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)
- 70 m² 2+1 Prefabrik Ev: 342.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)