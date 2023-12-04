109.900 TL’ye 2+1 müstakil ev müjdesi! Devlet desteği veriliyor

Devletin prefabrik evlere sağladığı destekler de bu evleri tercih edilebilir kılıyor. Çeşitli hibeler ve krediler, prefabrik ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunar. Bu destekler, ev sahibi olma sürecini daha erişilebilir ve kolay hale getirir. Prefabrik evler, düşük maliyetleri ve hızlı inşa süreçleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, prefabrik evler, geleneksel yapılarla karşılaştırıldığında daha ekonomik ve hızlı bir çözüm sunuyor.