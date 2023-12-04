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109.900 TL'ye 2+1 müstakil ev müjdesi! Devlet desteği veriliyor

Türkiye'de, ev sahibi olma hayali kuranlar için prefabrik evler, hem bütçe dostu hem de pratik bir alternatif haline gelmiştir. Günümüzde ekonomik koşulların giderek zorlaşmasıyla birlikte, prefabrik evlerin sunduğu düşük maliyet ve devlet destekleri, bu evlere olan ilgisini daha da arttırmaktadır. Prefabrik evler, hızlı ve kolay kurulumlarıyla dikkat çekmektedir. Geleneksel yapı yöntemlerine göre daha az zaman ve iş gücü gerektiren bu evler, kısa sürede yaşanabilir hale gelir.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 08:45 Güncelleme 04 Aralık 2023, 08:45
109.900 TL’ye 2+1 müstakil ev müjdesi! Devlet desteği veriliyor

Devletin prefabrik evlere sağladığı destekler de bu evleri tercih edilebilir kılıyor. Çeşitli hibeler ve krediler, prefabrik ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunar. Bu destekler, ev sahibi olma sürecini daha erişilebilir ve kolay hale getirir. Prefabrik evler, düşük maliyetleri ve hızlı inşa süreçleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, prefabrik evler, geleneksel yapılarla karşılaştırıldığında daha ekonomik ve hızlı bir çözüm sunuyor.

Devletin Prefabrik Evlere Desteği

Devlet, prefabrik ev yapmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit destek sağlıyor. Bu destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartlar altında veriliyor ve 150.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Prefabrik Evlerin Kampanyalı Fiyatları

Prefabrik evler için kampanyalı fiyatlar şu şekilde:

  • 50 m² 2+1 Prefabrik Ev: 259.900 TL (Normal Fiyat: 339.900 TL)
  • 55 m² 2+1 Prefabrik Ev: 284.900 TL (Normal Fiyat: 374.900 TL)
  • 59 m² 2+1 Prefabrik Ev: 296.900 TL (Normal Fiyat: 394.900 TL)
  • 70 m² 2+1 Prefabrik Ev: 326.900 TL (Normal Fiyat: 429.900 TL)
  • 75 m² 2+1 Prefabrik Ev: 336.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)
  • 70 m² 2+1 Prefabrik Ev: 342.900 TL (Normal Fiyat: 449.900 TL)

  • 74 m² 2+1 Prefabrik Ev: 347.900 TL (Normal Fiyat: 459.900 TL)
  • 78 m² 2+1 Prefabrik Ev: 362.900 TL (Normal Fiyat: 474.900 TL)
  • 81 m² 3+1 Prefabrik Ev: 378.900 TL (Normal Fiyat: 499.900 TL)
  • 85 m² 3+1 Prefabrik Ev: 415.900 TL (Normal Fiyat: 549.900 TL)
  • 90 m² 3+1 Prefabrik Ev: 425.900 TL (Normal Fiyat: 559.900 TL)
  • 101 m² 2+1 Prefabrik Ev: 464.900 TL (Normal Fiyat: 589.900 TL)
  • 100 m² 3+1 Prefabrik Ev: 466.900 TL (Normal Fiyat: 609.900 TL)
  • 112 m² 3+1 Prefabrik Ev: 487.900 TL (Normal Fiyat: 639.900 TL)

  • 103 m² 2+1 Prefabrik Ev: 512.900 TL (Normal Fiyat: 689.900 TL)
  • 113 m² 4+1 Prefabrik Ev: 533.900 TL (Normal Fiyat: 699.900 TL)
  • 120 m² 3+1 Prefabrik Ev: 550.900 TL (Normal Fiyat: 724.900 TL)
  • 121 m² 3+1 Prefabrik Ev: 574.900 TL (Normal Fiyat: 739.900 TL)
  • 126 m² 3+1 Prefabrik Ev: 629.900 TL (Normal Fiyat: 819.900 TL)
  • 110 m² Dubleks Prefabrik Ev: 632.900 TL (Normal Fiyat: 739.900 TL)
  • 150 m² 4+1 Tek Katlı Prefabrik Ev: 677.900 TL (Normal Fiyat: 879.900 TL)

Not: Bu fiyatlar örnek teşkil ediyor. Güncel fiyatlarla ilgili ilgili satış sitelerini öneriliyor

Detaylar bu linkte mevcut: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/

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