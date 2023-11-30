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30 Kasım piyasalarda gün sonu | BIST 100 endeksi 7.948,60 puandan tamamladı! İşte altın ve dövizde son durum...

Son dakika ekonomi haberleri... 30 Kasım'da gün içinde en düşük 7.912,02, en yüksek 8.049,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü 7.948,60 puandan tamamladı İşte altın, döviz ve BIST 100 endeksinde son durum...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 19:26 Güncelleme 30 Kasım 2023, 19:26
30 Kasım piyasalarda gün sonu | BIST 100 endeksi 7.948,60 puandan tamamladı! İşte altın ve dövizde son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 7.948,60 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 95,20 puan ve yüzde 1,10 kayıpla 8.540,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Sasa Polyester, Akbank ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2035 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2035 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,3 artışla 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,8007 lira, satışta 28,9161 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8394 lira, satışta 28,9549 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 148,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 84 dolardan işlem görüyor.

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