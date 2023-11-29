Altın alınmalı mı satılmalı mı? Gram, çeyrek altın ne kadar oldu? Yeni yıl için tahmin! İslam Memiş açıkladı: Özellikle 2024 yılında...

Uzman isim, "Genel trende baktığımızda ons altın fiyatı orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek. Özellikle 2024 yılında ons altında dip seviyesi 2000 dolar olarak görülüp sonrasında yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir trend ile karşı karşıya kalabiliriz" açıklamasında bulundu.

Memiş "Gram altın fiyatında artık 1800'lü rakamları Aralık ayı itibariyle göremeyeceğiz. Bu nedenle altın borcu olan ya da altın almayı düşünen vatandaşların 1900'lü rakamlara alışması gerekiyor" ifadeleri kullandı.

Altın gram fiyatları için dikkat çeken yorumlarda bulunan Memiş "Gram altın/TL fiyatında pozitif beklentimiz devam ediyor. Aralık ayı itibariyle takip edeceğimiz bant aralığı 1900-2000 TL aralığı" dedi.

"24 Aralık- 1 Ocak tarihi itibariyle altın gram fiyatı 2000 lira seviyesinden yukarı yönlü kırılıp 2150-2250 TL, yılın ilk yarısı 2500 TL ikinci yarısında ise 2700 TL rakamlarını göreceğiz" diyen İslam Memiş , uzun vadede yine altın yatırımcısının kazanmaya devam edeceğini belirtti.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altına da değinen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Gram altın tabela fiyatında 1.856 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Gram altın serbest piyasalarda 1.887-1.987 seviyesinde, yani 1.900 lira sınırında olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın tabela fiyatında 1.856 lira seviyesinde oldu"ğunu görüyoruz. Gram altın serbest piyasalarda 1.887-1.987 seviyesinde, yani 1.900 lira sınırında olduğunu gözlemliyoruz.

"Gram altında aralık ayında takip edeceğimiz bant aralığı 1.900-2.000 lira arası olacak. Yani 1.800'lü rakamları aralık ayı itibarıyla göremeyeceğiz. Altın borcu olan, altın almayı düşünen veya uzun vadeli altın yatırımı planlayan kişilerin de artık bu rakamlara alışması gerekiyor."