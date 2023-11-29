Yüzde 59.96’lık bir artış olursa asgari ücret 18 bin 239 lira! Asgari Ücret Komisyonu’nda hangi ücretler masada? Yenilikler neler?

EN AZ 15 BİN 707 TL

Asgari ücrete ilişkin bugüne kadar yapılan açıklamalarda hep 'çalışanların enflasyona karşı korunacağı' mesajı verildi. Bu nedenle komisyon çalışmalarında öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.