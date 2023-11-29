Yüzde 59.96’lık bir artış olursa asgari ücret 18 bin 239 lira! Asgari Ücret Komisyonu’nda hangi ücretler masada? Yenilikler neler?

Sadece 6.6 milyon asgari ücretlinin değil, çalışan-çalışmayan hemen herkesin merakla beklediği zam pazarlıkları Aralık ayının gelmesiyle başlıyor.
Sadece 6.6 milyon asgari ücretlinin değil, çalışan-çalışmayan hemen herkesin merakla beklediği zam pazarlıkları Aralık ayının gelmesiyle başlıyor.
Türk-İş, TİSK ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını yapmak için gün sayıyor. Komisyon, ay içerisinde yapacağı 4 toplantıda 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleyecek.
DENGE GÖZETİLECEK
Komisyonda işçileri temsilen yer alan Türk-İş'in 5 üyesinden 4'ünü garson, akaryakıt pompacısı, berber, kasap gibi farklı mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak. Bu nedenle asgari ücretlilerin talepleri masada geniş yer bulacak. Enflasyon, açlık sınırı, geçim maliyeti gibi veriler de dikkate alınarak yeni asgari ücret belirlenecek. İşçi ve işveren açısından denge gözetilerek karar verilecek.
EN AZ 15 BİN 707 TL
Asgari ücrete ilişkin bugüne kadar yapılan açıklamalarda hep 'çalışanların enflasyona karşı korunacağı' mesajı verildi. Bu nedenle komisyon çalışmalarında öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak.
Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.
MEMUR FORMÜLÜ
Ancak pazarlıkların bu tutar üzerinden başlaması, bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. Burada özellikle yüzde 50 seviyelerinde beklenen memur zammının da referans alınabileceği belirtiliyor.
Eğer asgari ücrete bu artış yansıtılırsa da net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.
GEÇİM MALİYETİ 18 BİN 239 TL
TÜRK-İŞ, toplantıya son araştırmasındaki verileri de masaya taşıyacak. Bu araştırmaya göre Türk-İş; 4 kişilik aile için açlık sınırını 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırını 45 bin 686 lira olarak hesapladı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 18 bin 239 lira olarak belirlendi. Eğer 18 bin 239 liralık tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 59.96'lık bir artış oluşacak.