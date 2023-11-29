2.1 milyon kişi kapsamda! Prim borcu olanlar yaşadı; Hepsi siliniyor! 80 maddelik torba yasada ince detay

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından da süre uzatımına gidilecek. KKM'nin 2022 deki vergisel etkisi 32.6 milyar lira iken, 2023 yılı sonu için 60 milyar lira olarak hesaplandı. 2024 de gider etkisinin 20 milyar lira olacağı öngörüldü. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayanların 2014 ve sonrasına ait borçları silinecek. Bu kapsamda, devlet 1 milyon 879 bin 401 kişiye ait 1 milyar 835 milyon 604 bin TL borcun tahsisinden vazgeçecek.

KONUTTAN 1.14 MİLYAR TL GELİR Götürü gider uygulaması yürürlükten kaldırılacak. Konut satışlarında kullandırılan krediler kapsamında lehe alınan paraların yarısının ilk konut kapsamında olduğu ve istisnanın yeni kullandırılacak kredilere uygulanacağı varsayımıyla istisnanın bu şekilde düzenlenmesinin gelir etkisi 2024 yılında 1.14 milyar lira hesaplandı.

DÖVİZDEN 312 MİLYON LİRALIK GELİR Yurtdışından sağlanacak döviz getirisi ile 2024 yılında 312 milyon lira gelir vergisi sağlanacak. 2022 yılında, bin 563 gerçek kişi yurt dışından elde edilen 1.6 milyar lira kâr payı beyan ederken, 480 milyon lira gelir vergisi ödedi. İstisna uygulamasının amacına hizmet etmeyen ve gelir kaybına yol açtığı değerlendirilen yatırımlara yönelik istisna kaldırılacak. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bu programda yer almayan kamu yatırımlarından, yabancı para ile finanse edilenlere istisna uygulamasına devam edilerek ülkeye döviz girişi teşvik edilecek. İstisnaların uluslararası ihale konusu edilen yatırımlar yönüyle kaldırılması durumunda yıllık 3 milyar lira gelir elde edilecek.

CEP TELEFONUNDAN 250 MİLYON TL Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı, her yıl için bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar güncellenecek. Düzenleme 2033 yılına kadar sürecek. Düzenlemenin, Hazine'ye etkisi 2024 yılında 250 milyon TL olacak. LİMAN CEZALARI ARTIYOR Liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ilişkin yeni tarife oluşturulacak. Böylece yıllık 788 milyon lira gelir sağlanacak. Gemilerin seyir izin belgelerinden alınan tarife de gemi boylarına göre düzenlenecek. Buradan da yıllık 96 milyon lira gelir elde edilecek.

VERGİLENDİRİLEN FENOMEN SAYISI ARTACAK Yeni düzenlemeyle vergi ödeyen fenomen sayısı artacak. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetleri vergi kapsamına alınacak. 2022 yılında, 8 bin 509 mükellefin 606 milyon lira hasılatı üzerinden 91 milyon lira, bu yıl 9 bin 676 mükellefin 921 milyon lira hasılatı üzerinden 138 milyon lira tevkifat yapıldı. Bu rakamın 2024 yılında daha da artması bekleniyor.