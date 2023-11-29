Asgari ücrette %55 zam tahmini | A Haber’de 4 farklı formül değerlendirildi! Ocak zammında son detaylar...

2024 yılı asgari ücret zammı için heyecan dorukta. Yeni yıl yaklaşırken en sık aratılanlar arasında asgari ücret zammı ne zaman ve zamlı asgari ücret toplantı tarihleri yer alıyor. İşte 2024 asgari ücret zammı ve tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 1 ARALIK'TA TOPLANIYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yılda 1 kez toplandığını belirterek,

"Her sene Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanır. 1 Aralık'ta da ilk toplantı gerçekleşecek ve genelde 4 toplantıda karar alınmış olur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda 1 kez toplanır ama 2015 yılında 2 karar alındı. Bu Aralık ayında belirlenecek asgari ücret 2024 yılının tümünü kapsayacak. Ama enflasyonik ortam eğer baskılanamazsa ve ciddi bir oranda enflasyon alım gücüne zarar vermeye başlarsa yıl ortasında belki kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplandığını görebiliriz.

2024 için bizim asgari ücretimizi 15 tane asgari ücret tespit komisyonu üyesi belirleyecek. 5 üye işçi sendikaları adına, 5 üye işveren sendikaları adına, 5 üye de kamu yararına bakanlık yetkileri orada olacak. Burada salt çoğunluk kararın verilmesi için yeterli olacak." ifadelerini kullandı.