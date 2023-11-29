Asgari ücrette %55 zam tahmini | A Haber’de 4 farklı formül değerlendirildi! Ocak zammında son detaylar...

2024 yılı asgari ücret zammı için heyecan dorukta. Yeni yıl yaklaşırken en sık aratılanlar arasında asgari ücret zammı ne zaman ve zamlı asgari ücret toplantı tarihleri yer alıyor. İşte 2024 asgari ücret zammı ve tüm merak edilenler...
2024 yılı asgari ücret zammı için heyecan dorukta. Yeni yıl yaklaşırken en sık aratılanlar arasında asgari ücret zammı ne zaman ve zamlı asgari ücret toplantı tarihleri yer alıyor. İşte 2024 asgari ücret zammı ve tüm merak edilenler...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 1 ARALIK'TA TOPLANIYOR
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yılda 1 kez toplandığını belirterek,
"Her sene Aralık ayında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanır. 1 Aralık'ta da ilk toplantı gerçekleşecek ve genelde 4 toplantıda karar alınmış olur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılda 1 kez toplanır ama 2015 yılında 2 karar alındı. Bu Aralık ayında belirlenecek asgari ücret 2024 yılının tümünü kapsayacak. Ama enflasyonik ortam eğer baskılanamazsa ve ciddi bir oranda enflasyon alım gücüne zarar vermeye başlarsa yıl ortasında belki kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplandığını görebiliriz.
2024 için bizim asgari ücretimizi 15 tane asgari ücret tespit komisyonu üyesi belirleyecek. 5 üye işçi sendikaları adına, 5 üye işveren sendikaları adına, 5 üye de kamu yararına bakanlık yetkileri orada olacak. Burada salt çoğunluk kararın verilmesi için yeterli olacak." ifadelerini kullandı.
İŞTE 2024 ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI
ZAM ORANI: %30
NET: 14 bin 822 TL
BRÜT: 17 bin 438 TL
ZAM ORANI: %40
NET: 15 bin 962 TL
BRÜT: 18 bin 780 TL
ZAM ORANI: %50
NET: 17 bin 103 TL
BRÜT: 18 bin 780 TL
ZAM ORANI: %55
NET: 17 bin 673 TL
BRÜT: 20 bin 792 TL
Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman'ın açıklamalarına öne çıkan satır başları:
Bu artışların tamamı bugün emekli olmayı bekleyen vatandaş için de önem arz ediyor. Bir çok vatandaşımız eksik gününü tamamlamak için borçlanma yapıyor.
Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi. Dolayısıyla bu borçlanmalarda bu artış oranında etkileniyor. Bugün bir kadının bir çocuktan 103 bin liraya satın alabildiği 720 günlük doğum borçlanması %40 gelse 40 bin liradan fazla artış gösterecekti anlamına geliyor.
ASGARİ ÜCRET EMEKLİ MAAŞINI ETKİLER Mİ?
Kişinin kaç para ücretle çalıştığı emekli olurken önemli ve kıymetli. Ama burada göstergeler asgari ücretin ne kadar üstünde çalıştığı ve yıl içerisinde gelen zamlarla da veTürkiye'nin büyüme oranı ile de alakalı.
2023'TE Mİ 2024'TE Mİ EMEKLİ OLUNMALI?
Yıl içerisinde 2023'te biliyorsunuz Sayın Başkan Erdoğan'ın yetkisiyle Ocak ve Temmuz aylarında gelen zamlar arttırıldı. Normalde emekli maaşlarının güncelleme katsayısı 6 aylık enflasyon farkıdır. 1 Ocak 2023'te açıklanan 6 aylık enflasyon farkı %15 civarındaydı. Sonra Başkan Erdoğan %10 arttırdı %25'e sonra 5 puan daha ekleyip %30'a çıkarmıştı ve '2023 yılı içerisinde emekli olan herkes bu hakkı kazanacak' dedi.
2023'te 31 Aralık'a kadar emekli başvurusu yapan özel sektör çalışanları ve 14 Ocak 2023 tarihine kadar da kamu çalışanları başvuruda bulunursa 2024'te şu anki enflasyonun yüksek olmasından dolayı 2023 maaşları çok az da olsa bir tık aşağıda olacak gibi duruyor. 2024 yılını beklemek bu konuda avantajlı.
ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLER?
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak, primler ve borçlanma tutarları artacak.
2024 YILINDA OLASI RAKAM HANGİSİ?
Geçen senenin enflasyon oranlarıyla bu senenin enflasyon oranları benzerlik gösteriyor. O yüzden
ZAM ORANI: %50
NET: 17 bin 103 TL
BRÜT: 18 bin 780 TL
tablosu daha yakın duruyor.