Son dakika: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye! Önerge TBMM’ye geldi kanun teklifine eklendi

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere bir defaya mahsus yapılan 5 bin lira ödemesi tamamlandı.
Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere bir defaya mahsus yapılan 5 bin lira ödemesi tamamlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan çalışan emeklilerin de faydalanması için harekete geçildi.
ÖNERGE MECLİS'TE
Bu kapsamda fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi.
15 MİLYON 120 BİN EMEKLİ YARARLANACAK
Erdoğan, emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesine ilişkin, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız." demişti.