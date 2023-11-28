Primi eksik olana son 33 gün fırsatı geldi! Staj sürelerindeki borçlanmalara dikkat! 1.260 gün SSK’lı olarak çalışanlar...





KAMUDA ÇALIŞTIĞIM 12 YILLIK DÖNEMDE HAK KAZANDIĞIM YIPRANMA PAYI EMEKLİLİK YAŞINDAN DÜŞÜLÜR MÜ?

Memurluktan sonra 1.260 gün SSK'lı olarak çalışanların kamuda kazandığı yıpranma payı hizmet süresine ekleniyor ancak emeklilik yaşından düşülmüyor. Farklı sigortalılık statüsünde ödenen primler birleştirilerek toplam hizmet süresi üzerinden emekli olunabiliyor.



YENİ YILDA KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

Bugün brüt 13 bin 414 lira olan asgari ücretin yeni yılda yüzde 50'ye yakın artarak brüt 20 bin lira olması tahmin ediliyor. Bugün itibariyle 20 yıldır asgari ücretle çalışan emekli olması durumunda 268 bin 280 lira kıdem tazminatına hak kazanıyor. Ocak ayını beklemesi durumunda alacağı kıdem tazminatı 400 bin liraya ulaşır, 131 bin 720 lira fark ortaya çıkar. Bugün itibariyle 23 bin 490 lira olan kıdem tazminatı tavanı da (yüzde 50 artışa göre) 35 bin lira civarında olacak. Yüksek maaş alanlar için de yeni yılda emeklilik dilekçesi vermek daha avantajlı olacak.



EYLÜL 1999'DAN ÖNCE İŞE BAŞLADIM. YENİ YILDA EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN 55 PRİM GÜNÜNE İHTİYACIM VAR. BORÇLANMA VE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ İÇİN YENİ YILI MI BEKLEMELİYİM?

Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj sürelerindeki borçlanmalar asgari ücrete endeksli bulunuyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde bu oranın 7.5 katı kadar. Asgari ücretin yüzde 50 artacağını varsayarak borçlanma tutarı bir o kadar artacak.