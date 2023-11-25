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Dünyaca ünlü 2 banka yıl sonu altın tahminini duyurdu! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı'ya koştu

Altın fiyatları uzun bir bekleme sürecinin ardından yatırımcılara müjdeli haberler getirerek günü olumlu bir başlangıçla açtı. Gram altın günün ilk ışıklarıyla birlikte 1.850 lira seviyelerinden işlem görerek yükselişe geçti. Öte yandan ons altın dün 1.992 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Ani bir yükseliş yaşayan ons altın bugün 2.002 dolar seviyelerini gördü. Bu yükseliş altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar arasında büyük bir merakla karşılandı.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 16:21 Güncelleme 25 Kasım 2023, 16:21
Dünyaca ünlü 2 banka yıl sonu altın tahminini duyurdu! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı’ya koştu

Altın piyasalardaki dalgalanmalara rağmen sağlam duruşunu koruyarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çeyrek altın ve ons altın fiyatları, her gün milyonlarca insanın finansal takibinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bu kapsamda, fiyat değişiklikleri anlık olarak milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özellikle iki büyük bankanın yıl sonu ons altın tahminleri piyasa takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

BANKALARDAN YIL SONU TAHMİNLERİ

Citibank ve Commerzbank gibi önde gelen finans kuruluşlarının yıl sonu altın tahminleri, piyasa gözlemcileri tarafından dikkatle izleniyor. Alman Commerzbank, yıl sonu için oldukça dikkat çekici bir tahminde bulunarak altının 2100 dolar seviyelerini görebileceğini öngördü.

Citibank analistleri ise ons altının bu yıl 1.900 dolar seviyesinde destek bulduğunu ve önümüzdeki dönemde 2.100 dolar seviyelerini aşabileceğini belirtti.

Son dönemlerde yaşanan düşüşlere rağmen altın, ekonomik belirsizlikler ve piyasa dalgalanmaları karşısında güvenli bir liman olarak kabul ediliyor.

Önümüzdeki 1.5 aylık süreçte Ocak ayına kadar yatırımcılar altın piyasasındaki anlık verileri yakından takip edecekler. Bu süreçte altın fiyatlarındaki değişimler yatırım kararları üzerinde önemli bir etki yaratacak.

Altın fiyatlarındaki bu olumlu gelişmeler, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle büyük finans kuruluşlarının yaptığı tahminler, piyasanın geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor. Yatırımcılar için altın hala güvenli bir yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor.

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