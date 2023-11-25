Dünyaca ünlü 2 banka yıl sonu altın tahminini duyurdu! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı’ya koştu

Altın piyasalardaki dalgalanmalara rağmen sağlam duruşunu koruyarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çeyrek altın ve ons altın fiyatları, her gün milyonlarca insanın finansal takibinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bu kapsamda, fiyat değişiklikleri anlık olarak milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özellikle iki büyük bankanın yıl sonu ons altın tahminleri piyasa takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
BANKALARDAN YIL SONU TAHMİNLERİ
Citibank ve Commerzbank gibi önde gelen finans kuruluşlarının yıl sonu altın tahminleri, piyasa gözlemcileri tarafından dikkatle izleniyor. Alman Commerzbank, yıl sonu için oldukça dikkat çekici bir tahminde bulunarak altının 2100 dolar seviyelerini görebileceğini öngördü.
Citibank analistleri ise ons altının bu yıl 1.900 dolar seviyesinde destek bulduğunu ve önümüzdeki dönemde 2.100 dolar seviyelerini aşabileceğini belirtti.