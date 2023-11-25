Dünyaca ünlü 2 banka yıl sonu altın tahminini duyurdu! Duyan işi gücü bırakıp Kapalıçarşı’ya koştu

Altın piyasalardaki dalgalanmalara rağmen sağlam duruşunu koruyarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Çeyrek altın ve ons altın fiyatları, her gün milyonlarca insanın finansal takibinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Bu kapsamda, fiyat değişiklikleri anlık olarak milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özellikle iki büyük bankanın yıl sonu ons altın tahminleri piyasa takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor.