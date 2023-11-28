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Emekliye ek zam: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Ocak artışı için ipucu geldi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilerin Ocak zammına ilişkin ‘7 bin 500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:02
Emekliye ek zam: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Ocak artışı için ipucu geldi!

Emeklilerin Ocak zammı yaklaşırken, gözler ek iyileştirmeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da dün gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken ipucunu verdi.



'DENGELEMEK GEREKİYOR'
Yılmaz, "Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım" dedi.

Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, şöyle konuştu: "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız" diye konuştu.

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