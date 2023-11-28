Emekliye ek zam: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Ocak artışı için ipucu geldi!





'DENGELEMEK GEREKİYOR'

Yılmaz, "Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım" dedi.