SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çalışanlara asgari ücret kazancı: Çifte avantaj sağlanacak! Kimlere, nasıl yansıyacak? Artış diğer çalışanları nasıl etkileyecek?

Asgari ücrette yapılacak artış diğer çalışanlara da yansıyacak. Daha yüksek ücretlilerin maaşları yeniden belirlenirken, işverenle brüt üzerinden anlaşanların vergileri de azalacak.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Kasım 2023 Güncelleme 28 Kasım 2023, 07:02
Çalışanlara asgari ücret kazancı: Çifte avantaj sağlanacak! Kimlere, nasıl yansıyacak? Artış diğer çalışanları nasıl etkileyecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere gelecek hafta toplanacak. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.

5.500 TL AVANTAJ
Örneğin; bu yıl ücreti 15 bin lira olarak sabit kalan işçinin eline geçen net ücret Ağustos'ta 652, Eylül'de 702, sonraki aylarda 605 lira arttı. Aynı işçinin gelir vergisi 6 bin 919 lira, damga vergisi de 300 lira olmak üzere ödeyeceği yıllık toplam vergi tutarı 7 bin 219 liraya düştü. Böylece yıllık avantajı 3 bin 630 liraya ulaştı. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu avantaj da 5 bin 500 liraya yaklaşacak.

NET MAAŞ ARTACAK
Asgari ücret artışına bağlı vergi avantajı, brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücreti artıracak. İşverenin cebinden ilave tek kuruş çıkmadan işçinin eline geçen net ücret yükselecek. Net ücretle çalışanların eline geçen ücret değişmeyecek. Bu kapsamdaki işçiler için sağlanan vergi avantajından işveren yararlanacak. Memurların kazançlarının büyük kısmı vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücretteki artış, yıl içindeki vergiye tabi kümülatif kazanç tutarı 70 bin lirayı aşan memurların maaşlarında artış sağlayacak.

143 TL'YE EMEKLİLİK
Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak itibariyle doğum, yurt dışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Borçlanma planlayanların bu artıştan etkilenmemek için 5 hafta süresi bulunuyor. Bugün itibariyle bir günlük doğum ve askerlik borçlanma tutarı en düşük 143 lira. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda günlük borçlanma için ödenecek tutar 214 lirayı geçecek. Doğum ya da askerlik borçlanması yapacaklar tüm süreleri değil ihtiyacı kadar süreyi borçlanabiliyor.

1 ARALIK'TA BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına mevzuat gereği 1 Aralık'ta başlayacağını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arkası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara’nın kapısını çalmış
Atilla Dorsay’dan canlı yayında terör propagandası! Hakim katili Yılmaz Güney’e övgüler yağdırdı: Adamı mahkum mu edelim?
Göremedikleri fotoğrafları, dokunarak anladılar
SON DAKİKA