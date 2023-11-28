Çalışanlara asgari ücret kazancı: Çifte avantaj sağlanacak! Kimlere, nasıl yansıyacak? Artış diğer çalışanları nasıl etkileyecek?

143 TL'YE EMEKLİLİK

Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak itibariyle doğum, yurt dışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Borçlanma planlayanların bu artıştan etkilenmemek için 5 hafta süresi bulunuyor. Bugün itibariyle bir günlük doğum ve askerlik borçlanma tutarı en düşük 143 lira. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda günlük borçlanma için ödenecek tutar 214 lirayı geçecek. Doğum ya da askerlik borçlanması yapacaklar tüm süreleri değil ihtiyacı kadar süreyi borçlanabiliyor.