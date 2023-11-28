Çalışanlara asgari ücret kazancı: Çifte avantaj sağlanacak! Kimlere, nasıl yansıyacak? Artış diğer çalışanları nasıl etkileyecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere gelecek hafta toplanacak. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.
5.500 TL AVANTAJ
Örneğin; bu yıl ücreti 15 bin lira olarak sabit kalan işçinin eline geçen net ücret Ağustos'ta 652, Eylül'de 702, sonraki aylarda 605 lira arttı. Aynı işçinin gelir vergisi 6 bin 919 lira, damga vergisi de 300 lira olmak üzere ödeyeceği yıllık toplam vergi tutarı 7 bin 219 liraya düştü. Böylece yıllık avantajı 3 bin 630 liraya ulaştı. Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu avantaj da 5 bin 500 liraya yaklaşacak.
NET MAAŞ ARTACAK
Asgari ücret artışına bağlı vergi avantajı, brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücreti artıracak. İşverenin cebinden ilave tek kuruş çıkmadan işçinin eline geçen net ücret yükselecek. Net ücretle çalışanların eline geçen ücret değişmeyecek. Bu kapsamdaki işçiler için sağlanan vergi avantajından işveren yararlanacak. Memurların kazançlarının büyük kısmı vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücretteki artış, yıl içindeki vergiye tabi kümülatif kazanç tutarı 70 bin lirayı aşan memurların maaşlarında artış sağlayacak.