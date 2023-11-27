Tek ücret 3 formül: Asgari ücret maratonu haftaya başlıyor! Masada hangi formüller var? Kimlere, nasıl yansıyacak?

Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor.

Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak. Türk-İş'in araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak.





ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?

Asgari ücret artacağı için işyerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların alacağı para da yeniden belirlenecek. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak.

İşverenle net ücret üzerinden anlaşarak çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri faydalanacak.





ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLER?

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak, primler ve borçlanma tutarları artacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN