Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

Merkez Bankası, Kasım ayında piyasa katılımcılarına yönelik gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahminini bir önceki döneme göre 0,78 puan düşürerek yüzde 67,23 olarak belirledi. Ancak, en net rakam TÜİK tarafından açıklanacak olan 2023 Kasım enflasyon verileriyle belli olacak.

2023 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.