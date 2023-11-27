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Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

Türkiye'de enflasyon oranlarının belirlenmesi süreci, Merkez Bankası tarafından yapılan anketler ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamaları ile şekilleniyor. Önümüzdeki yeni yılda, milyonlarca memur ve emekli için zam oranlarının tespit edilmesinde kritik bir rol oynayacak olan enflasyon verileri, yılın son altı aylık dönemindeki enflasyon rakamlarına dayanarak hesaplanacak. Geçtiğimiz Ekim ayında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,43 oranında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,94 oranında artış kaydetmişti. Bu veriler, ekonomik analizler ve gelecek dönem tahminleri açısından büyük önem taşımakta. Peki Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 09:50 Güncelleme 27 Kasım 2023, 09:50
Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç? 5 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

Merkez Bankası, Kasım ayında piyasa katılımcılarına yönelik gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon tahminini bir önceki döneme göre 0,78 puan düşürerek yüzde 67,23 olarak belirledi. Ancak, en net rakam TÜİK tarafından açıklanacak olan 2023 Kasım enflasyon verileriyle belli olacak.

2023 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarından oluşturulan sonuçlara göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 47,00 - 51,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 - 32,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00'ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,00'ının beklentilerinin yüzde 28,00 - 32,99 aralığında olduğu gözlendi.

EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.

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