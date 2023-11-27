Hedef 2.5 milyon kişi: Kış turizmi merkezleri kayak sezonu için gün sayıyor

HEDEF 2.5 MİLYON KİŞİ Erciyes Kayak Merkezi de kayakseverleri ağırlamak için gün sayıyor. Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, sezonun açılmasına çok az süre kaldığını vurgulayarak, "Yağan karla ve hava sıcaklığının düşmesinin ardından karlama çalışmalarımıza başladık. Aralık ayı içerisinde inşallah sezonumuzu açacağız" dedi. Erciyes'in yeni sezonu da dolu dolu geçireceğinin altını çizen Akşehirlioğlu, "Şu an otellerimizde neredeyse tüm kayak sezonu için rezervasyonlar yapıldı" ifadelerini kullandı. Akşehirlioğlu, bu yıl kayak merkezinde 2.5 milyona yakın misafir ağırlamayı planladıklarını da kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı 'nca 3 yıl önce hizmete alınan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde de yeni sezonun, Aralık ayının son haftasında başlaması planlanıyor.

Karın erken yağdığı Uludağ'da sezon hazırlıkları hızlandı. Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, erken rezervasyonlar da başladı. Yılbaşı için erken rezervasyonların yapıldığı otellerde, gecelik konaklama ücreti kişi başı 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.

KADIN GİRİŞİMCİLER İSTANBUL'DA BULUŞTU

Dünyanın en büyük 'helal' organizasyonu olan ve Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı 2023 yoğun bir katılıma sahne oldu. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen fuara, 40 farklı ülkeden yerli-yabancı 500 firma katıldı. Gıdadan turizme, elektronikten kozmetiğe, tekstilden sağlığa pek çok farklı sektörü buluşturan fuarda kadın girişimciler için de özel bir alan ayrıldı. Helal Zirve ve Fuar Koordinatörü Aylin Şengül'ün verdiği bilgiye göre; bu yıl önceki yıllara oranla kadın girişimcilerin, üreticilerin katılımında artış oldu. Fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen girişimciüretici kadın dernekleri ve grupları arasında 'Arap Kadınlar Birliği, Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği, International Women Cuisine, Dakarlı Kadınlar ve Köy Sanatları Grubu, Bayrampaşa Kartaneleri Kadın Kooperatifi' yer aldı. Helal Fuarı'na bu yıl bireysel katılım da oldukça fazla oldu. Pek çok ülkeden gelen kadınların standları ilgi odağı haline geldi.



TÜRKİYE GAZDA MERKEZ ÜLKE OLACAK

Trakya bölgesine kurulması planlanan doğalgaz merkezi ile Türkiye, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi, üretici ülkelerin de enerji ihracatının artırılması için merkez ülke olmaya hazırlanıyor.

Trakya'da yer tespit çalışmaları devam ederken, merkezin 2024'te kurulması hedefleniyor. Topraklarında 7 ayrı doğalgaz hattı, Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri, doğalgaz depoları ve gaz borsası bulunan Türkiye'nin gaz merkezi için altyapısı hazır. Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu 18. Dönem Toplantısı çerçevesinde Türkiye'de temaslarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, gaz merkezi konusunda Rus ve Türk şirketleri arasında yakın işbirliği olduğunu, Türk heyetinin St. Petersburg'a bir ziyaret planladığını, projenin pratik uygulamasına ilişkin anlaşmaların yakın gelecekte sağlanacağını söyledi.

BARIŞ ŞİMŞEK



HAYVANCILIK DESTEKLERİ ARTIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık alanında sağladığı destekler güncellendi. Sürü yöneticisi desteği yüzde 150, buzağı desteği yüzde 133, anaç koyun-keçi desteği yüzde 100 artırılırken, 2023 yılı için koç-teke alım desteği de 2 bin lira/baş olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

'TÜRKİYE'Yİ DİJİTALLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2024'te 30'uncu kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Turkcell'in gelecek vizyonunu anlattı. Türkiye Yüzyılı'nda yenilikçi stratejilerle teknoloji üreterek geleceği tasarlamaya devam edeceklerini belirten Koç, "Yenilikçi teknolojilere yapay zekâ, siber güvenlik gibi yeni dikeyler açıp Türkiye'nin verisini korumak ve Türkiye'yi dijitalleştirmek için çalışacağız. Yapay zekâ alanında kendi algoritmalarımızı oluşturacak bir altyapıya sahip olmamız lazım. Turkcell'in 38 milyon kullanıcısı var. Bu çok büyük bir veri. Bu veriyi analiz edip algoritmaları yapay zekâ bazlı güvenli sistemlere evireceğiz" dedi.

Teknolojiyle yenilenen yaşam alanlarında, akıllı cihazlarla bağlantı kurulan her hizmette Turkcell'in olacağını kaydeden Koç, "Bundan sonraki teknolojilerin insan ve nesne odaklı olması gerekiyor. TOGG örneğindeki gibi insanları destekleyen nesnelere yerli ve milli teknolojilerimizi entegre edeceğiz" diye konuştu.