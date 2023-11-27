SSK, Bağkur, Tarım emeklileri için kuruş kuruş hesaplama! En düşük emekli maaşı için nihai tablo çıktı! 7500-8000 maaş alanlar...

REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ
Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak.
Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek.
Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.
4 AYLIK ORAN YÜZDE 29'U GEÇTİ
Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.
İŞTE YENİ MAAŞLAR
6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.469,25
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.608,84
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.748,43
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.888,02
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.027,61
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.167,20
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.306,79
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.446,38