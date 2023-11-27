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SSK, Bağkur, Tarım emeklileri için kuruş kuruş hesaplama! En düşük emekli maaşı için nihai tablo çıktı! 7500-8000 maaş alanlar...

Türkiye genelindeki milyonlarca emekli ve hak sahibi, 2024 yılında uygulanacak zamları merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, Ocak ayındaki enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu anda tüm dikkatler, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte bu konuyla ilgili ayrıntılar:

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 09:16 Güncelleme 27 Kasım 2023, 09:16
SSK, Bağkur, Tarım emeklileri için kuruş kuruş hesaplama! En düşük emekli maaşı için nihai tablo çıktı! 7500-8000 maaş alanlar...

2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamların hesaplamaları masadaki yerini aldı. Son enflasyon oranlarına dayanarak gerçekleştirilen çalışmalar, emeklilerin maaş tablolarını etkileyen önemli değişikliklere sebep oldu. Ancak, net rakamlar için yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi.

Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlendi.

NASIL YANSIYACAK?

Bu anketten çıkan ortalama yüzde 67.19 enflasyon beklentisi, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 39.59'u bulacak.

REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ

Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak.

Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek.

Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

4 AYLIK ORAN YÜZDE 29'U GEÇTİ

Şu ana kadar yılın ikinci yarısına ilişkin 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak:

Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.469,25

Mevcut maaş: 7.600,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.608,84

Mevcut maaş: 7.700,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.748,43

Mevcut maaş: 7.800,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 10.888,02

Mevcut maaş: 7.900,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.027,61

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.167,20

Mevcut maaş: 8.100,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.306,79

Mevcut maaş: 8.200,00

Yüzde 39.59 zamlı maaş: 11.446,38

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