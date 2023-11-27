SSK, Bağkur, Tarım emeklileri için kuruş kuruş hesaplama! En düşük emekli maaşı için nihai tablo çıktı! 7500-8000 maaş alanlar...

REFAH PAYI VE TABAN AYLIK BEKLENTİSİ

Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak.

Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek.

Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.