Arsa, tarla ve iş yeri satışlarında yılın 10 ayında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı

Türkiye genelinde bu yılın Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 419 bin 981 gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 993 bin 835'ini konutlar oluşturdu. Konut satışları 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3 azalış gösterdi.

Arsa , tarla ve ticari gayrimenkul satışları ise 10 ayda 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların en yüksek Ocak-Ekim dönemi rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşmişti. Artış oranı yüzde 2.5 oldu. Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez yüzde 58.9'a ulaşırken, Ekim'de bu oran rekor kırarak yüzde 62.2 oldu. Ocak-Ekim dönemi konut dışı satışların payı önceki 5 yılda yüzde 44.3 ile 54.5 arasındaydı.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Gayrimenkul değerleme uzmanı Celal Erdoğdu, konut dışı gayrimenkul satışlarının çok büyük kısmını arsa ve tarlaların oluşturduğunu ve rekoru da bu iki satış kaleminin getirdiğini, ofis ve dükkanların başı çektiği ticari gayrimenkullerin ise fabrikalardan hastanelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını anlattı.

Erdoğdu, şu bilgileri verdi: "Burada en önemli nedenler arasında Covid-19 ve depremler sonrası tarlalara artan ilgi yer alıyor. Konut fiyatlarındaki ve faiz oranlarındaki yükseliş de yatırımcıları bütçelerine uygun arsa ve tarlalara yönlendiriyor. Son zamanlarda da Trakya'nın batısındaki bölgeler ilgi çeken yerler arasında bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımız bu tarz yerlerden arsa veya tarla alıp 'ileride gerekirse içine konteyner, prefabrik ya da tiny house' koyarım diye düşünüyor. Bu da ilgiyi artırıyor. Son dönemde sosyal medyadan satış ilanlarının ve yatırımların arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı."



RAYİÇ BEDELLERİ MUTLAKA ARAŞTIRIN

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç de İstanbul'da son dönemde ticari gayrimenkul projelerinin inşasında gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti. Yatırımcılara, yatırımlarını doğru lokasyonda yer alan, otoparkı bulunan, enerji verimliliği yüksek, yaya trafiğinin ve toplu taşımanın bulunduğu projelere yapmaları tavsiyesinde bulunan Bilgiç, bölgenin iyi araştırılması ve rayiç fiyatların mutlaka öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.