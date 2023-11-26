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Süper hızlı tren geliyor | Saatte 350 km hız! Ankara- İstanbul 80 dakika olacak

Yeni süper hızlı tren projesiyle Ankara ile İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Trenler saatte 350 km hız yapacak. Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönem tamamlanacak demiryolu projeleri arasında yer alan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin 344 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirterek, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi.

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Süper hızlı tren geliyor | Saatte 350 km hız! Ankara- İstanbul 80 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirdikleri hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını oluşturduklarını belirterek, son 20 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 250 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

6 milyar dolar tutarındaki projelerin de yapımının devam ettiğini belirten Uraloğlu, yeni süper hızlı tren projesini de anlattı. Bakan Uraloğlu, önümüzdeki dönem tamamlanacak demiryolu projeleri arasında yer alan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin 344 kilometre uzunluğa sahip olacağını belirterek, "Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi ile ulaşım, para transferi, alışveriş gibi ihtiyaçların karşılanmasını amaçladıklarını belirterek, "Konya'da kullanılmaya başlanan Türkiye Kart, Yozgat, Gümüşhane, Tokat, Kayseri ile İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe- Yeni Havalimanı Metrosunda da kullanılmaya başlanacaktır" dedi.

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