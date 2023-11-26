Borçlanmada kazanç tablosu | Emekli olmak için prim satın alacaklar dikkat! Erken başvur 50 bin TL kazan

1 yıllık borçlanan birisi Aralık ayında başvurursa 51.504 TL öderken, Ocakta başvurduğunda yüzde 40 artışta 72.108 TL, yüzde 50 artışta ise 77.256 TL ödeyecek. Rakam 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında daha da artacak. Bir çocuk borçlanacak olan bir anne Aralık ile Ocak arasında 51 bin lirayı geçen bir fazla para ödemek zorunda kalacak.

PARA GEREKMİYOR

Borçlanmalarda öncelikle başvuru yapılıyor. Başvurular e-devletten yapılıyor. SGK bu başvuruyu inceleyip size bir ödeme emri gönderiyor. Bu ödeme emrinin gelmesi bir ayı buluyor. Daha sonra da 2-3 aylık bir ödeme süresi bulunuyor.

O yüzden Aralık ayında başvuran bir sigortalının ödeme durumu Mart ayını bulabiliyor.

ÖDEMELER NASIL?

Aylık ödemeler doğum ve askerlik borçlanmasında brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanmalarda bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. Borçlanma miktarları geçerli brüt asgari ücrete göre belirlendiği için asgari ücret de yapılan her artış borçlanma maliyetlerini de yukarı çekiyor. 2024 yılı için asgari ücretin yüzde 40-50 arasında artması öngörülüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN