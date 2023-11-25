Mutluluktan havalara uçuracak duyuru geldi! 26-27-28 Kasım tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR’lu emekliye çifte kıyak

Tahsis Numarası Son Rakamı 8 Olanlar: Ayın 22'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 6 Olanlar: Ayın 23'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 4 Olanlar: Ayın 24'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 0 Olanlar: Ayın 26'sında
Bağ-Kur emeklileri ise şu günlerde maaşlarını alacaklar:
Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7 ve 5 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 ve 1 Olanlar: Ayın 26'sında
Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6 ve 4 Olanlar: Ayın 27'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ve 0 Olanlar: Ayın 28'inde ödenecek.
YENİ TEKLİFLERLE ARTAN PROMOSYON İMKANLARI
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde sürekli güncellemeler yapmaktadır. Bu promosyonlar, emeklilerin aylık gelirlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ödeme miktarlarının son olarak 10.000+ ek avantajlarla 12.500 TL'ye ulaştığı görülüyor.