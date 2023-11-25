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Mutluluktan havalara uçuracak duyuru geldi! 26-27-28 Kasım tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR'lu emekliye çifte kıyak

Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için pek çok sevindirici gelişmeyi beraberinde getirdi. Hem ikramiye ödemeleri hem de bankaların sunmuş olduğu yeni promosyon teklifleri, emeklilere çifte kazanç sağladı. Kasım ayında gerçekleşen ikramiyelerden başlayarak emeklilere yapılan özel ödemeler, promosyonlar ve 2024 yılında maaşta beklenen değişiklikler merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle maaşlara yapılacak zam oranları için ipuçları gelmeye devam ediyor. Öte yandan promosyon teklifleri de yenilendi.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 12:17 Güncelleme 25 Kasım 2023, 12:17
Mutluluktan havalara uçuracak duyuru geldi! 26-27-28 Kasım tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR’lu emekliye çifte kıyak

Emekli maaşı 7.500 TL olan bir emekli bu ay ikramiyeyle birlikte 12.500 TL ödeme almanın sevincini yaşadı. Kasım ayında 5.000 TL'lik ikramiye ödemelerini alan emekliler, promosyon ödemelerinde de önemli değişikler yaşandığını görüyor. Promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunduğu yeni teklifler de dikkat çekmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR 2024'TE!

Kasım ayının getirdiği sevinçlere ek olarak, 2024 yılı emekliler için bir dizi önemli değişiklik ve avantajları beraberinde getirecek. Bu değişiklikler, emeklilerin maaşlarını etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor.

MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Emeklilerin merak ettiği konulardan biri de maaş ödeme günleri. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, tahsis numaralarının son rakamlarına göre belirleniyor. İşte SSK emeklilerine göre maaş ödeme günleri:

Tahsis Numarası Son Rakamı 9 Olanlar: Ayın 17'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 7 Olanlar: Ayın 18'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 5 Olanlar: Ayın 19'unda
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 Olanlar: Ayın 20'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 1 Olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis Numarası Son Rakamı 8 Olanlar: Ayın 22'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 6 Olanlar: Ayın 23'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 4 Olanlar: Ayın 24'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 0 Olanlar: Ayın 26'sında

Bağ-Kur emeklileri ise şu günlerde maaşlarını alacaklar:

Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7 ve 5 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 ve 1 Olanlar: Ayın 26'sında
Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6 ve 4 Olanlar: Ayın 27'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ve 0 Olanlar: Ayın 28'inde ödenecek.

YENİ TEKLİFLERLE ARTAN PROMOSYON İMKANLARI

Bankalar, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde sürekli güncellemeler yapmaktadır. Bu promosyonlar, emeklilerin aylık gelirlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ödeme miktarlarının son olarak 10.000+ ek avantajlarla 12.500 TL'ye ulaştığı görülüyor.

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