Mutluluktan havalara uçuracak duyuru geldi! 26-27-28 Kasım tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR’lu emekliye çifte kıyak

Emekli maaşı 7.500 TL olan bir emekli bu ay ikramiyeyle birlikte 12.500 TL ödeme almanın sevincini yaşadı. Kasım ayında 5.000 TL'lik ikramiye ödemelerini alan emekliler, promosyon ödemelerinde de önemli değişikler yaşandığını görüyor. Promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunduğu yeni teklifler de dikkat çekmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE AVANTAJLAR 2024'TE! Kasım ayının getirdiği sevinçlere ek olarak, 2024 yılı emekliler için bir dizi önemli değişiklik ve avantajları beraberinde getirecek. Bu değişiklikler, emeklilerin maaşlarını etkileyebilecek düzenlemeler içeriyor.