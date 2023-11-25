Tarım Bakanlığı duyurdu: Hayvancılık projelerine hibe desteği!

Tarım ve Orman Bakanlığı, destek projeleriyle ülkede büyükbaş ve küçükbaş hayvanda verimliliğin artırılmasına ve ihtiyaç duyulan ekipmanların karşılanmasına katkı sağlıyor. Bakanlık, hayvancılığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında çok sayıda proje yürütüyor.





TESİS YATIRIMI KOLAYLAŞTI

2016'da başlatılan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi ile damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ihtiyaç duyulan damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimliliğin artırılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlandı. Bu kapsamda inşaat yatırımı, hayvan alımıyla makine alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımlara yüzde 50 hibe veriliyor. Uygulamaya konulan 26 projenin hibe talebi 46 milyon lira olarak hesaplandı. Damızlık alımı, ahır inşaatı ve makine ekipman için 45 milyon lira hibe desteği ödendi. 2022'de destek kapsamında düve merkezlerinden damızlık düve alan yetiştiricilere de yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİNE HİBE

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi de 2017'de 7 ilde (Bitlis, Muş, Samsun, Tokat, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya) uygulamaya konuldu. Proje kapsamında ahır yapımı ve damızlık manda düvesi alımına yüzde 50 hibe uygulanıyor. Projeyle yaklaşık 4.2 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirildi. Geçen yıl manda merkezlerinden damızlık manda alan yetiştiricilere yüzde 50 hibe desteği verildi.