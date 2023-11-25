Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan çalışan emekliye müjde: 5 bin TL ikramiye





Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklileri sevindirecek haberi şöyle açıkladı: İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN