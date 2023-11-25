Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan çalışan emekliye müjde: 5 bin TL ikramiye

Başkan Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.
Başkan Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.
Çalışan emeklilere de 5 bin liralık ikramiye müjdesi veren Erdoğan, "Göreve geldiğimizde yılda 36 milyar dolar ihracatı olan ülkemiz 254 milyar dolar ihracat yaptı. İhracatını en hızlı artıran 3. ülke olduk. Yükseliş trendini devam ettiriyoruz" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
Siz yeter ki çalışıp istihdam oluşturun. Sizi asla yalnız bırakmayız. 35 bin ihracatçımıza pasaport verdik. Eximbank 45 milyar dolarlık destek sağladı.
Yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmalıyız. İHA ve SİHALAR'daki başarıları füze, gemi, zırhlı araç, kamera, hava savunma sistemleri ve elektronik harp sistemlerine teşmil etmek istiyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklileri sevindirecek haberi şöyle açıkladı: İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.