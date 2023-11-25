Organik tarım büyüyor! Üreticilere sağlanan destek 2.1 milyar liraya ulaştı

Ülkemizde organik ve iyi tarım uygulamaları desteklerin de etkisiyle büyüyor. Organik tarım yapan çiftçiler 2005'ten bu yana destekleniyor. Bu kapsamda, bu yıl 841 bin lirası organik arıcılığa olmak üzere 46.6 milyon lira destekleme ödemesinde bulunuldu. Böylece bugüne kadar 1 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı.







Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında bu yıl 61 il tarım ve orman müdürlüğünde 85 alt proje yürütülüyor. Ayrıca, 1993'te başlatılan Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi kapsamında iki ilçede organik tarımın geliştirilmesine yönelik alt proje çalışmaları devam ediyor. Bakanlığın çalışmaları sonucu organik tarımda ciddi artış meydana geldi. 2022'de 310 bin hektar alanda 268 ürün çeşidinde 1.6 milyon ton organik üretim yapıldı.

ÜRETİM MİKTARI VE ALANI ARTTI

Bakanlık iyi tarım uygulamaları kapsamında da destek sağlıyor. Bu desteklerin ödemelerine 2008'de başlandı. 2023'te iyi tarım uygulamalarına 47.9 milyon lira destek verildi. Bu zamana kadar da toplam 1.1 milyar lira iyi tarım uygulaması desteği ödenmiş oldu. Desteklerin etkisiyle iyi tarım uygulama alanı 207 bin hektara, üretim miktarı 5.3 milyon tona çıktı.