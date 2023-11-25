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Anonim ve limited şirketler için yeni karar: Asgari sermaye tutarları yükseltildi

Son dakika haberleri... Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:28 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:28
Anonim ve limited şirketler için yeni karar: Asgari sermaye tutarları yükseltildi

Anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarlarında artışa gidilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca anonim şirketler için 50 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı 250 bin liraya, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde 100 bin lira olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı 500 bin liraya yükseltildi.

Limited şirketler için 10 bin lira olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ise 50 bin liraya çıkarıldı.

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