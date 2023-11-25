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EYT'siz 5 yıl erken emeklilik kapınızı çalacak: İşe 2002'den sonra girenlere şans bileti vurdu!

Bağkur emeklilik şartlarındaki beklenen değişiklikler, binlerce vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle esnaf emeklilerinin SSK'lılarla eşitlenmesi amacıyla yapılacak olan prim gün sayısının düşürülmesi konusundaki çalışmalar, torba yasada yer alacak. Bu önemli düzenlemelerin ayrıntıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapacağı açıklamalarla daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Torba yasa içinde yer alacak olan bu düzenlemeler, esnaf ve sanatkârların emeklilik süreçlerini iyileştirmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 09:48 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:48
EYT’siz 5 yıl erken emeklilik kapınızı çalacak: İşe 2002’den sonra girenlere şans bileti vurdu!

Bağkur emeklilik şartlarının revize edilmesi, esnaf ve diğer Bağkur sigortalılarının emeklilik süreçlerini etkileyecek önemli bir adım olacak. Prim gün sayısının düşürülmesiyle birlikte esnaf emeklileri, SSK emeklileri ile benzer koşullara tabi tutularak daha erken emekli olma imkanına sahip olabilirler.

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BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

GÜNCEL BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

PRİMİ YETEN EYT'DEN YARARLANACAK

Yasal düzenlemenin yaşama geçmesiyle birlikte 7200 prim gününü yatıran vatandaşlar geri ödeme almayacak. Örneğin 8200 prim günü olan 7200'den fazla olan primini geri talep edemeyecek.

Erken emeklilik için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler de bu sigorta kolundaki çalışması 3.5 yıldan az ve 7200 günü doldurduysa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. Meclis'te değerlendirilecek 2. torba yasanın içinde olması beklenen prim sayısı düşürme çalışması için net tarih henüz verilmedi.

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