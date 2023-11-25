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Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... 8 maddelik 2. ek torba yasa oluştu! EYT sonrası 2'si 1 arada müjde geliyor!

TBMM'nin gündeminde yer alacak yeni torba yasa tasarısı, milyonlarca vatandaşımızın hayatını etkileyebilecek geniş kapsamlı düzenlemeleri barındırıyor. Bu yasanın içeriği, emeklilerden ev hanımlarına, esnaflardan gençlere kadar geniş bir yelpazedeki vatandaşlarımızı ilgilendirecek önemli konuları kapsıyor. Yasa, emeklilikle ilgili düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemeler, emeklilerimizin hayat standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor ve onların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara çözüm getirmeyi hedefliyor. Emeklilerimizin maaşları ve ek ödemeleri konusunda yapılacak değişiklikler, onların ekonomik refahını artırmak için tasarlanmış durumda.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 23:49 Güncelleme 25 Kasım 2023, 09:29
Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... 8 maddelik 2. ek torba yasa oluştu! EYT sonrası 2’si 1 arada müjde geliyor!

Türkiye'de emeklilik süreçlerini daha etkili ve avantajlı hale getirmeyi amaçlayan yeni reformlar, milyonlarca çalışan ve emekli vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2. torba yasa kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler, prim oranlarında düşüş ve emeklilik yaş şartlarında esneklik gibi önemli adımları içeriyor. Bu reformların hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'nin emekli vatandaşları daha erken emeklilik imkanlarına sahip olabilecekler.

EMEKLİLERE İKİLİ FORMÜL

Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor. 6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38, memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak. Ancak buna ilave olarak çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının da yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor.

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Birinci formül, kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkinci formül ise 7.500 TL olan taban maaşın, 10 bin lira ve üzerine çıkartılması yönünde.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Torba yasada olması beklenen bir başka düzenleme ise ev kadınlarına yapılacak sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte devreye alınacak destek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini oluşturuyor.

Mevcut asgari ücrete göre bu miktar da aylık 1.430 lirayı buluyor. Yine çocuk sayısına göre annelere ve ev kadınlarına yıpranma benzeri bir erken emeklilik imkanını verilmesi de gündemde.

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci dereceye gelen memurların ek göstergesinin 3600'e çıkartılması da torba yasada olması beklenen düzenlemeler arasında. Böylece memurların emekli maaşlarında 3 bin liraya kadar ikramiyelerinde ise 85 bin lirayı bulacak artışlar meydana gelebilecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra birinci dereceye çıkacak memurlar 3600 ek göstergeye otomatik olarak kavuşacak.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

YAKLAŞIK 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren Bağ-Kur prim indirimi de bu torba yasaya yetişecek konular arasında. Şu anda 9 bin gün yani 254 yıl prim ödemesi gereken esnaf bu yasadan sonra 7200 gün ile emekli olabilecek. Böylece 1800 gün yani 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı yakalamış olacak. Yasada bir değişiklik olmaz ise şu anda bu yasadan sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olan ve basit usulde vergilendirilen küçü esnaf yararlanacak.

TAŞERONLAR BEKLİYOR

TORBA yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Daha önceki kadro çalışmalarından faydalanamayan yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.

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