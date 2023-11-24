2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

Bu çerçevede MGK'nin artık eski MGK, YÖK'ün eski YÖK olmadığını ifade eden Yılmaz, vesayetçi dönemin enstrümanları olarak kullanılan kurumların yeni bir içerik kazandığını söyledi. Seçimlere ilişkin tartışmalara değinen Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerden başlayarak bütün siyasi hayatını seçimlerle geçirmiş, demokratik şekilde seçilmiş bir lider olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin rekabetin bulunmadığı, tek partilerin olduğu bazı ülkelerle mukayese edilmesinin haksızlık olduğunu dile getiren Yılmaz, "Siz de o seçimlerle rekabetçi bir şekilde geldiniz. Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini tartışıyorsanız hepimizin meşruiyetini tartışmak durumundayız. 'Türkiye'de seçimler meşru değil.' diyorsanız bu Meclisi tartışılır hale getirirsiniz. Bunun doğru bir tartışma olmadığını ve hiçbir şekilde haklı olmadığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu. Türkiye'de seçimlerin kurallara, hukuka dayalı yapıldığını belirten Yılmaz, "Kusura bakmayın, diktatörlerin olduğu bir yerde ikinci tur seçim olmaz. Demokrasi gelişmemiş bir ülkede ikinci tur başkanlık seçimi yapıldığını hiç duydunuz mu?" ifadelerini kulandı.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Yılmaz, Türkiye'nin demokratik olgunluğa sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bugün İsrail'de yaşanan katliamlara ateşkes çağrısı bile yapamayan birtakım ülkelerin Türkiye'ye dönük algı oluşturan faaliyetlerini burada gerçekmiş gibi ortaya koymak, hiçbir şekilde kabul edilemez. Filistin bayraklarının sokaklarda açılmasına bile engel oldu birtakım ülkeler." dedi. Türkiye'ye demokrasi, ifade hürriyeti dersi veren birtakım ülkelerin bu sınamada nasıl bir imtihan verdiğinin görüldüğünü belirten Yılmaz, "Kendileriyle ilgili güvenlik meseleleri olduğunda hiçbir hukuku, kuralı, ahlakı, merhameti tanımayan ülkelerin bize ders verme hakkının olduğunu düşünmüyorum ama biz kendimiz için, insanımız için, halkımız için tabii ki daha yüksek demokrasi standartları isteyeceğiz, onlar için de gayret etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin "çok yüksek oranda" arttığı eleştirilerini yanıtlayan Yılmaz, bütçenin tamamına bakıldığında başlangıç bütçesine göre yüzde 150 civarında artış olduğunu, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise yüzde 85 arttığını, bunun genel artışın gerisinde olduğunu söyledi. Yılmaz, bütçedeki artışta depremin, EYT düzenlemesinin, enflasyona karşı satın alma gücünü korumak için çalışan maaşlarına yapılan artışların önemli faktörler olduğunu, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artışın genel ortalamanın altında kaldığını anlattı. Cevdet Yılmaz, bu bütçenin büyük kısmının da kurumlara aktarıldığını dile getirdi. Harcamanın ciddi kısmının Millet Kütüphanesi'yle ilgili olduğunu belirten Yılmaz, geçen yıl 1 milyon 728 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphaneye bu yıl ocak-ekim döneminde 1 milyon 618 bin kişinin geldiğini anlattı. Yılmaz, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının bütçesi, genel bütçe içinde hiç de yüksek bir paya sahip değil." dedi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğiyle ilgili de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince tahsis edilebilecek örtülü ödenek miktarının genel bütçe toplam başlangıç ödeneğinin binde beşiyle sınırlandırıldığını, yapılan harcamaların kanunda öngörülen sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini anlattı. Toplam harcama tutarlarının, diğer harcama verileriyle Maliye Bakanlığı Muhasebet Genel Müdürlüğünün internet sitesinin Genel Yönetim Mali İstatistikleri bölümünde de yayımlandığını, kimseden kaçırılan bir tutarın söz konusu olmadığını kaydetti. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığına 2015 yılından bugüne kadar herhangi bir zırhlı araç alımı yapılmamıştır." bilgisini de paylaştı.

"ADI KONMAMIŞ AMBARGOLARLA KARŞI KARŞIYA OLMAMIZIN GETİRDİĞİ SONUÇLARDIR"

Altay tankıyla ilgili yorumlara değinen Yılmaz, şunları dile getirdi: "Burada yaşadığımız sorun daha çok adı konmamış ambargolarla karşı karşıya olmamızın getirdiği sonuçlardır. Türkiye'nin geliştirdiği kabiliyetleri arzu etmeyen, bu alanda hızını düşürmeye çalışan birtakım ülkelerin tavırlarının bu gecikmelerde önemli bir rolünün olduğunu ifade etmek isterim. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Önce Alman menşeli güç grubunun tedarikinde birtakım sıkıntılar yaşadık, ardından Kore güç grubuyla müzakerelere geçildi ve şu anda 6 Altay tankı uyumluluğuna yönelik testler yapıldı bu grupla. Anılan testlerin başarısına istinaden Kore güç grubu tedarikçi firmaları ile BMC arasında 100 adet güç grubu için seri tedarik anlaşması imzalanmış durumda. Diğer taraftan Altay tanklarında yer alan birçok alt sistemin yerlileştirme faaliyetleri icra edilmekte olup ilgili sistemlerin kullanıcı makam ile doğrulanmasını müteakip 2025 yılı içerisinde tankların envantere alınması planlanmaktadır. Kötü komşu ev sahibi yapar misali bu gizli veya açık ambargolar bizi daha fazla yetkinlik geliştirmeye, kabiliyet geliştirmeye zorlayacak. Belki birtakım gecikmelere sebebiyet verebilir bu ancak Türkiye'de yerli, milli üretimlerin artmasına da bence faydası var." "ORTAK BİR DEĞER OLARAK HEPİMİZİN SAHİPLENMESİ EN DOĞRUSU"

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Yılmaz, halkın muazzam katılım gösterdiği kutlamaların yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi: "Bazı şeyleri artık tartışılır olmaktan da çıkarmamız, ortak değerleri ortak değerler olarak görmemiz lazım. Bunları ayrışma konusu olarak değil birleşme konusu olarak, daha fazla bütünlüğümüzü pekiştirici hususlar olarak görmek lazım. Cumhuriyet'le hiç kimsenin problemi yok. Bingöl'de doğup liseyi Bingöl'de bitirip bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabildiysen bu, Cumhuriyet sayesinde. Cumhuriyet şekil şartları değil fırsat eşitliği demek, hiçbir zümrenin ayrıcalığa sahip olmaması demek, insanların liyakatle yarışıp bir yerlere gelebilmesi demek. Cumhuriyet değerlerinden ben bunu anlıyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin Cumhuriyet'le bir sorunu yok. Bunu ideolojik bir çatışma konusu olmaktan çıkarıp ortak bir değer olarak hepimizin sahiplenmesi, en doğrusu olur diye düşünüyorum."