4.6 milyon SSK, Bağ-Kur, 4C’li emekli yaşadı! Müjdeli haber az evvel geldi! 5.000 TL ilave ödeme o tarihe kadar…

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olarak verilen 5.000 TL ikramiye, başlangıçta çalışan emeklileri kapsamıyordu. Ancak son dakika müjde verildi. İşte detaylar..
Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus olarak verilen 5.000 TL ikramiye, başlangıçta çalışan emeklileri kapsamıyordu. Ancak son dakika müjde verildi. İşte detaylar..
KAPSAM DIŞI EMEKLİYE MÜJDE!
12.2 milyon çalışmayan emekliyi kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yatırıldı. Kapsam dışı bırakılan çalışan emekliler için ise yeni bir çalışma olduğu öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ!
İşte Başkan Erdoğan'ın çalışan emeklilerin yüzünü güldürecek o açıklaması:
"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı.
"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik."
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE!
"Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız.
"4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız."
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek. Henüz tarih ile net bir bilgi yer almıyor. Fakat Meclis2teki süreç göz önünde bulundurulduğunda çalışan emekliye 5 bin TL ödemenin aralık ayının ortalarında yapılması bekleniyor.