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Borsaya büyük şirketler geliyor! Borsaya ve halka arza ilgi 2024'te de sürecek

SPK Başkanı Gönül, borsaya ve halka arza ilginin 2024’te de süreceğini belirterek, ‘Daha büyük halka arzlara hazırlıklar yapıyoruz, borsaya büyük şirketler geliyor’ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Kasım 2023 Güncelleme 25 Kasım 2023, 06:59
Borsaya büyük şirketler geliyor! Borsaya ve halka arza ilgi 2024’te de sürecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu, dünya borsalarından pozitif ayrışarak devam ettiğini belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024 yılında da süreceğini söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gönül, "Şirketlerle yaptığımız genel görüşmelerle daha büyük halka arzlara hazırlanıyoruz, yakında borsaya büyük şirketler geliyor. İnşallah bu şirketlerin halka arzlarını da başarıyla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

'YATIRIM YAPTIĞINIZ ŞİRKETİN HER DETAYINI ÖĞRENİN'
Borsanın sabit getirili yatırım aracı olmadığını belirten SPK Başkanı, yatırımcılara şu uyarıları yaptı: "Küçük yatırımcılar, her zaman yatırımcı mantığıyla bakmak ve yatırım yaptığı şirketlerin her detayını bilmek zorunda. Finansal okur yazarlığı düşük olan, bu konuda kendine güvenmeyen, sektörleri bilmeyen yatırımcıların profesyonellerden destek alması gerekiyor."



10 AYDA 50 MİLYON TURİST
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 50.2 milyon kişiyi aştığını belirterek, "Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.58'lik artış göstermiştir" dedi. Turizm gelirlerinde ise 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşıldığını kaydeden Ersoy, "Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu. Kişi başı gecelik harcama rakamlarında da önemli bir başarı elde edildiğini aktaran Ersoy, 2017'de 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama rakamının hayata geçirilen başarılı politikalar sonucunda geçen yıl 89 dolara yükseldiğini, bu seneyi ise 100 dolar ile tamamlamayı planladıklarını kaydetti.



ÇKS YÖNETMELIĞİ DEĞİŞİYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği'nde değişiklik yaptıklarını belirterek, "Şu anda Türkiye'de mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayacak ve bunları biz kayıt altına alacağız ve kayıt altına aldığımız andan itibaren çiftçilerimiz desteklerden yararlanabilecek" dedi.



SAFRANDA HEDEF TUTTU
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 8 köyde 28 üretici tarafından 81 dekar alanda üretilen safran bitkisinde 35 kilogramlık hasat yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Gayet verimli ve güzel bir üretim yılı oldu. Hedeflediğimiz rakam 35 kilogramdı. Bu miktara ulaştık" dedi. Kilogramı 250 bin liradan alıcı bulan bitkinin, 80 bin adet çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.



KARNABAHARLAR RENKLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fide desteğiyle Bafra Ovası'na ekilen renkli karnabaharlar Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı. Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 220 bin renkli karnabahar fidesini çiftçilere dağıttıklarına işaret ederek, "Renkli karnabahar sayesinde hem pazar oluştu hem de Bafra Ovası'nda alternatif ürünümüz oldu. Burada gelecek yıl 1000 ile 1500 dönüm arasında üretim olacak" dedi.

FKB'DEN EKONOMİK GÖRÜNÜM ENDEKSİ
Finansal şirketleri tek çatıda toplayan Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi', Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de katıldığı toplantıda tanıtıldı. FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, "Endeks ticaret ve yatırım alanlarında öncü bir gösterge olacak" dedi.

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