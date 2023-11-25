Borsaya büyük şirketler geliyor! Borsaya ve halka arza ilgi 2024’te de sürecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu, dünya borsalarından pozitif ayrışarak devam ettiğini belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024 yılında da süreceğini söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gönül, "Şirketlerle yaptığımız genel görüşmelerle daha büyük halka arzlara hazırlanıyoruz, yakında borsaya büyük şirketler geliyor. İnşallah bu şirketlerin halka arzlarını da başarıyla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.



'YATIRIM YAPTIĞINIZ ŞİRKETİN HER DETAYINI ÖĞRENİN'

Borsanın sabit getirili yatırım aracı olmadığını belirten SPK Başkanı, yatırımcılara şu uyarıları yaptı: "Küçük yatırımcılar, her zaman yatırımcı mantığıyla bakmak ve yatırım yaptığı şirketlerin her detayını bilmek zorunda. Finansal okur yazarlığı düşük olan, bu konuda kendine güvenmeyen, sektörleri bilmeyen yatırımcıların profesyonellerden destek alması gerekiyor."





10 AYDA 50 MİLYON TURİST

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 50.2 milyon kişiyi aştığını belirterek, "Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.58'lik artış göstermiştir" dedi. Turizm gelirlerinde ise 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşıldığını kaydeden Ersoy, "Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20'lik bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz" diye konuştu. Kişi başı gecelik harcama rakamlarında da önemli bir başarı elde edildiğini aktaran Ersoy, 2017'de 65 dolar olan kişi başı gecelik harcama rakamının hayata geçirilen başarılı politikalar sonucunda geçen yıl 89 dolara yükseldiğini, bu seneyi ise 100 dolar ile tamamlamayı planladıklarını kaydetti.