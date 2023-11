Borsaya büyük şirketler geliyor! Borsaya ve halka arza ilgi 2024’te de sürecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türk borsasının güçlü olduğunu, dünya borsalarından pozitif ayrışarak devam ettiğini belirterek, borsaya ilginin ve halka arzların 2024 yılında da süreceğini söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gönül, "Şirketlerle yaptığımız genel görüşmelerle daha büyük halka arzlara hazırlanıyoruz, yakında borsaya büyük şirketler geliyor. İnşallah bu şirketlerin halka arzlarını da başarıyla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.



'YATIRIM YAPTIĞINIZ ŞİRKETİN HER DETAYINI ÖĞRENİN'

Borsanın sabit getirili yatırım aracı olmadığını belirten SPK Başkanı, yatırımcılara şu uyarıları yaptı: "Küçük yatırımcılar, her zaman yatırımcı mantığıyla bakmak ve yatırım yaptığı şirketlerin her detayını bilmek zorunda. Finansal okur yazarlığı düşük olan, bu konuda kendine güvenmeyen, sektörleri bilmeyen yatırımcıların profesyonellerden destek alması gerekiyor."