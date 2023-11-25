Bil’iş’im hamlesi! Katılımcılara günlük 438 lira destek

İşsiz gençlerin istihdam edilmelerini kolaylaştırmak için İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları'na bilişim sektörü de dahil ediliyor. 6 aya kadar eğitim verilecek gençlere daha eğitim aşamasında günlük 438 lira verileceği gibi, eğitim sonrasında gençlerin bilişim sektöründe istihdam edilmelerine de katkıda bulunulacak.

272 BİN KİŞİYE ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, "Yakın zamanda işbaşı eğitimlerinde değişiklik yapacağız. İŞKUR'un İşbaşı Eğitimleri Programı'nı, bilişim sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edeceğiz. Bu şekilde, bilişim sektörünün insan kaynağı ihtiyacını yetiştirmeyi arzu ediyoruz" dedi. "Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar" temasıyla düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi'nde konuşan Çoştu, "Yaklaşık 20 yıl önce AR-GE personeli sayımız 30 binlerin altındayken, iki hafta kadar önce açıklanan son verilere göre 272 bine ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bu gelişiminde itici gücü, bilişim sektörü oluşturdu" ifadesini kullandı.