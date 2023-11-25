SSK Emekli Sandığı Bağkur emeklilerine müjde! 7499-8050-9000 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! %40 zamla maaş skalası en düşük...

YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI ÇIKARILDI Yapılacak zam oranlarına göre, emekli maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Örneğin, mevcut 7.500 lira olan bir emekli maaşı, %39.59'luk bir zamla 10.469,25 liraya yükselecek.

Benzer şekilde 7.600 lira maaş alan bir emekli için yeni maaş 10.608,84 lira olacak. Bu artış maaş skalası boyunca devam edecek ve 10.600 lira maaş alan bir emekli için yeni maaş 14.796,54 lira olarak hesaplanacak.

İŞTE %40'A YAKIN ORANLA ÖRNEK HESAPLAMALAR Mevcut Maaş 7.500 TL: Yeni maaş tahmini olarak 10.469,25 TL bekleniyor. Bu, mevcut maaşa kıyasla önemli bir artışı ifade ediyor. Mevcut Maaş 7.600 TL: Bu maaş grubu için yeni maaşın 10.608,84 TL olması öngörülüyor. Mevcut Maaş 7.700 TL: Bu seviyedeki emekliler için maaşlarının 10.748,43 TL'ye yükselmesi beklenmekte. Mevcut Maaş 7.800 TL: Yeni maaş tahmini 10.888,02 TL olarak hesaplanıyor. Mevcut Maaş 7.900 TL: Bu maaş grubunda yeni maaşın 11.027,61 TL olacağı tahmin ediliyor. Mevcut Maaş 8.000 TL: Emekliler için yeni maaşın 11.167,20 TL'ye çıkması bekleniyor.

Mevcut Maaş 8.100 TL: Bu maaş seviyesindeki emeklilerin yeni maaşı 11.306,79 TL olarak öngörülüyor. Mevcut Maaş 8.200 TL: Yeni maaş tahmini 11.446,38 TL olarak belirlenmiş durumda. Mevcut Maaş 8.300 TL: Bu maaş grubu için 11.585,97 TL'lik bir maaş bekleniyor. Mevcut Maaş 8.400 TL: Emeklilerin yeni maaşlarının 11.725,56 TL olması öngörülüyor. Mevcut Maaş 8.500 TL: Bu maaş seviyesi için yeni maaşın 11.865,15 TL olacağı tahmin ediliyor.

Mevcut Maaş 8.600 TL: Yeni maaşın 12.004,74 TL olması bekleniyor. Mevcut Maaş 8.700 TL: Bu maaş grubunda yeni maaşın 12.144,33 TL olması öngörülüyor. Mevcut Maaş 8.800 TL: Emekliler için yeni maaşın 12.283,92 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Mevcut Maaş 8.900 TL: Bu maaş seviyesindeki emeklilerin yeni maaşı 12.423,51 TL olarak hesaplanıyor. Mevcut Maaş 9.000 TL ve Üzeri: Bu maaş grubunda, 9.000 TL'den başlayarak her 100 TL artış için yaklaşık 139,59 TL'lik bir zam ekleniyor.