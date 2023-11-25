PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SSK Emekli Sandığı Bağkur emeklilerine müjde! 7499-8050-9000 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! %40 zamla maaş skalası en düşük...

Yılın bu son döneminde herkesin gözü kulağı Ocak ayında gerçekleşecek emekli maaş zamlarında. Emeklilik maaşlarına yapılacak olan zam, enflasyon oranlarına bağlı olarak şekilleniyor. Son günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammı büyük bir merak konusu haline geldi. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında yapılacak zam oranının %39.59 civarında olması bekleniyor. Geriye TÜİK tarafından açıklanacak iki veri kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:32 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:32
SSK Emekli Sandığı Bağkur emeklilerine müjde! 7499-8050-9000 TL emekli maaşı dönemi bitiyor! %40 zamla maaş skalası en düşük...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Ekim dönemi enflasyon oranı %29.41 olarak kaydedildi. Kalan iki aylık veri ise yılın genel enflasyon değerlendirmesini tamamlayacak. Bu 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun %39.59 olarak gerçekleşeceği anlamına geliyor. Şu anda 7.500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması da gündemde yer alıyor.

(Maaş hesaplama tablosu aşağıda yer alıyor.)

ZAM ORANLARI VE REFAH PAYI

Zam oranlarının kesinleşmesi 3 Ocak'ta olacak. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise refah payı. Eğer refah payı da zam oranına eklenirse, emeklilerin alacakları zam miktarı daha da artacak.

Bu durum hem enflasyon zammını hem de beklenen refah payını kapsayacak şekilde kök aylıklara yansıtılacak.

YENİ MAAŞ HESAPLAMALARI ÇIKARILDI

Yapılacak zam oranlarına göre, emekli maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Örneğin, mevcut 7.500 lira olan bir emekli maaşı, %39.59'luk bir zamla 10.469,25 liraya yükselecek.

Benzer şekilde 7.600 lira maaş alan bir emekli için yeni maaş 10.608,84 lira olacak. Bu artış maaş skalası boyunca devam edecek ve 10.600 lira maaş alan bir emekli için yeni maaş 14.796,54 lira olarak hesaplanacak.

İŞTE %40'A YAKIN ORANLA ÖRNEK HESAPLAMALAR

Mevcut Maaş 7.500 TL: Yeni maaş tahmini olarak 10.469,25 TL bekleniyor. Bu, mevcut maaşa kıyasla önemli bir artışı ifade ediyor.

Mevcut Maaş 7.600 TL: Bu maaş grubu için yeni maaşın 10.608,84 TL olması öngörülüyor.

Mevcut Maaş 7.700 TL: Bu seviyedeki emekliler için maaşlarının 10.748,43 TL'ye yükselmesi beklenmekte.

Mevcut Maaş 7.800 TL: Yeni maaş tahmini 10.888,02 TL olarak hesaplanıyor.

Mevcut Maaş 7.900 TL: Bu maaş grubunda yeni maaşın 11.027,61 TL olacağı tahmin ediliyor.

Mevcut Maaş 8.000 TL: Emekliler için yeni maaşın 11.167,20 TL'ye çıkması bekleniyor.

Mevcut Maaş 8.100 TL: Bu maaş seviyesindeki emeklilerin yeni maaşı 11.306,79 TL olarak öngörülüyor.

Mevcut Maaş 8.200 TL: Yeni maaş tahmini 11.446,38 TL olarak belirlenmiş durumda.

Mevcut Maaş 8.300 TL: Bu maaş grubu için 11.585,97 TL'lik bir maaş bekleniyor.

Mevcut Maaş 8.400 TL: Emeklilerin yeni maaşlarının 11.725,56 TL olması öngörülüyor.

Mevcut Maaş 8.500 TL: Bu maaş seviyesi için yeni maaşın 11.865,15 TL olacağı tahmin ediliyor.

Mevcut Maaş 8.600 TL: Yeni maaşın 12.004,74 TL olması bekleniyor.

Mevcut Maaş 8.700 TL: Bu maaş grubunda yeni maaşın 12.144,33 TL olması öngörülüyor.

Mevcut Maaş 8.800 TL: Emekliler için yeni maaşın 12.283,92 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Mevcut Maaş 8.900 TL: Bu maaş seviyesindeki emeklilerin yeni maaşı 12.423,51 TL olarak hesaplanıyor.

Mevcut Maaş 9.000 TL ve Üzeri: Bu maaş grubunda, 9.000 TL'den başlayarak her 100 TL artış için yaklaşık 139,59 TL'lik bir zam ekleniyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Tarihi esir takası tarihi kareler! İsrailli rehineler Hamaslılara el sallayıp veda etti... Siyonist işgalciler ise Filistinlilere saldırdı
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi: Talimatı verdim
Orhangazi’de yatırımlar hız kesmeden sürüyor
SON DAKİKA