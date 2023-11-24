Sigorta girişi 1999 2000 2020 olanın gözü aydın: SGK ile emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu çıktı

EYT DÜZENLEMESİ VE YAŞ ŞARTI Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, emeklilik yaşı şartlarında değişiklikler getiriyor. Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60 olabiliyor.

Ancak bu düzenleme ile yaş şartının kaldırılmadığını unutmamak önemli. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK FIRSATI Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli. Bu süreyi tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ Bağ-Kur'lular için de sevindirici bir haber var. Normalde 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) düşürülmesini bekliyor.