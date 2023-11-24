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Sigorta girişi 1999 2000 2020 olanın gözü aydın: SGK ile emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu çıktı

Emeklilik hayatımızın altın yıllarını güvence altına almak için kritik bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreci kolaylaştırmak adına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geliştirilen yeni emeklilik hesaplama tablosu vatandaşların emeklilik planlarını daha net ve kesin bir şekilde yapmalarına olanak tanıyor. Bu yeni araç SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir durumda ve çalışanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını hesaplamalarında büyük bir yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 09:26 Güncelleme 24 Kasım 2023, 09:26
Sigorta girişi 1999 2000 2020 olanın gözü aydın: SGK ile emeklilik için cebirsel hesaplama tablosu çıktı

Emeklilik hayatımızın belirli bir döneminde karşılaştığımız önemli bir kilometre taşıdır. Emeklilik yaşını belirlemek ve prim gün sayısını hesaplamak gelecekteki maddi güvencemizi planlamak açısından kritik bir rol oynar. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan yeni emeklilik hesaplama tablosu vatandaşlara emeklilik planlarını daha net ve kesin bir şekilde oluşturmalarında kılavuzluk ediyor.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK İMKANI

Kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyen vatandaşlara yeni kapılar açıyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için bazı önemli şartlar bulunuyor. İlk olarak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak gerekiyor ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) üyesi olmak da zorunlu.

10 yıl boyunca toplam 3600 prim gününe ulaşmak, kadınlar için 50, erkekler için ise 55 yaşını tamamlamak gerekiyor. Emekli aylığı hesaplamasında, bu üç şartın hangisinin en son gerçekleştiğine bakılıyor.

EYT DÜZENLEMESİ VE YAŞ ŞARTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, emeklilik yaşı şartlarında değişiklikler getiriyor. Kadınlar için emeklilik yaşı maksimum 58, erkekler için ise 60 olabiliyor.

Ancak bu düzenleme ile yaş şartının kaldırılmadığını unutmamak önemli. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

12.5 YILDA EMEKLİLİK FIRSATI

Aynı dönemde sigortalı olan SSK üyeleri için 12.5 yıl prim ödeme şartı geçerli. Bu süreyi tamamlayanlar, kısmi emeklilik hakkına sahip oluyorlar. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak da gerekiyor.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ

Bağ-Kur'lular için de sevindirici bir haber var. Normalde 5400 prim günü (15 yıl) ile yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular reform kapsamında prim günü şartının 4500'e (12.5 yıl) düşürülmesini bekliyor.

Bu Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantaj anlamına geliyor ve emeklilik yolunda önemli bir kolaylık sağlıyor.

Bu yeni düzenlemeler vatandaşların emeklilik planlamalarını daha etkin ve verimli bir şekilde yapmalarına imkan tanıyor. Emeklilik, artık daha ulaşılabilir ve planlanabilir bir hedef haline geliyor.

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