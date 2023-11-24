Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç vermeye başladı, TL varlıklara talep artacak"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 52'inci Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , programda konuşma yaptı.

Depremin finansmanını biz kısmen dışarıdan özel tertip tahvil ihracı ile düşünüyoruz. Vade olarak muhtemelen 10 yıl civarında olur.

Kalıcı refah için biz fiyat istikrarını önceliklendirdik. (Kur oynaklığı) Şu anda gelişmekte olan ülkelerin oynaklığının en düşük bandına yakınız. Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak."