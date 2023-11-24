Son dakika: Fahiş fiyat ve stokçuluğa 710 milyon lira para cezası!

Göreve geldiğimizden bu yana otomotiv sektöründe, gayrimenkul sektöründe düzenleyici mekanizmalar oluşturduk. Denetlemeleri çok sık artırdık ve gerektiğinde soruşturma ve idari para cezaları uygulamasına gitmekten hiçbir zaman çekinmedik. Yeni torba kanun taslağı geliyor. Bu noktadaki çalışmalar daha da ağırlaştırılacak. Biz ve rekabet kurulu fahiş fiyat, stokçuluk ve ticari uygulamalarla mücadele etmeye kararlıyız. Marketler, gıda sektörü, mobilya konfeksiyon ve en son hazır betoncular ve çimentocularla olan diyaloglarımız ve çalışmalarımızla ciddi fiyat indirimleri uygulanmaya başlandı.
Bu tabloyu görmekten memnunuz. Daha fazla rekabet, daha fazla fiyat indirimini getirecektir. Hiç kimse de bu yeni rakamlardan batmaz. Çünkü hakikaten Türkiye'de son 3 yılda sanayide, tarımda, hizmetlerde, ticarette yüksek enflasyonist dönemde çok iyi para kazanma dönemi olmuştu. Ama bu noktada hükümetimiz de tüketiciler, vatandaşlarımız satın alma gücü düşmesin, zarar etmesin diye gelir artırıcı politikalarında da taviz vermedi ve bütün işçi, memur, emekli, çiftçi kesiminin gelirlerini enflasyon altında kalmamasına dikkat etti. Bu yapılan denetimler sonucunda arkadaşlar 10 ayda 710 milyon lira idari para cezası kestiğini gördük. Yüzbinlerin üzerinde işletmeler denetlendi. İşini doğru dürüst yapana saygımız sonsuz. Onların yanındayız. Ama bazen çürük elmalar, çürük yumurtalar olduğunda da bunları temiz sepetin içinden ayıklamak zorundayız" şeklinde konuştu.
Programda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve milletvekilleri de hazır bulundu.