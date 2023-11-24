Son dakika: Fahiş fiyat ve stokçuluğa 710 milyon lira para cezası!

Temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında ihracatımız geçen yılın aynı aylarından daha yukarıda oldu ve tarihi rekor rakamlar oldu. Kasım ayında da inşallah aynısı olacak. İkinci hedefimiz de biraz daha zor bir hedef. Her ay bir önceki aydan daha fazla ihracat yapılabilmek. Şu ana kadar bunu başardık. Temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında hep bir ayın üstüne ihracat rakamımızı başardık. Bu basit iki tane yöntemle ihracatlarımızı artırmayı başarabilirsek aslında inşallah rekorlarla devam etmiş olacağız. Dün Hazine ve Maliye Bakanlığımız açıkladı. 17 kasım itibariyle Merkez Bankası'ndaki brüt döviz rezervlerimiz 134,5 milyar dolar oldu. 24 Kasım itibariyle de 150 milyar dolar döviz rakamları görürsek şaşırmayalım. Bir ülkenin minimum 5,6 aylık ithalatını yapabilecek döviz rezervleri varsa kasa sağlam demektir. O açıdan 134.5 milyar dolarlık döviz rezervi oldukça iyi bir rakam" ifadelerini kullandı.



"2023 YILI TÜRKİYE BÜTÇESİNİN YÜZDE 40 GİBİ BİR RAKAM DEPREM BÖLGESİNE HARCANMAK ZORUNDA"

Dünya şartlarının zor olduğunu belirten Bakan Ömer Bolat, "Ülkemiz için de şartlar zor. Çok ağır deprem felaketi yaşadık. 11 vilayeti kapsayan büyük deprem felaketinin yaralarını sarma gayreti içindeyiz. 2023 yılı Türkiye bütçesinin yüzde 40 gibi bir rakamı deprem bölgesine harcanmak zorunda. 104 milyar dolar olarak hesaplanan bu rakam yaklaşık 2-3 yıl içinde deprem bölgesi için harcanmak zorunda. Dolayısıyla bütçemizin gelirlerinin artması lazım. Daha fazla üretim yapmamız lazım ve diğer alanlardan tasarruf yaparak birinci öncelik olarak deprem bölgelerini ayağa kaldırmak zorundayız. 9 aydır ciddi bir mücadele sergilendi. Daha bir yıl dolmadan 10 binlerce kişi inşallah evlerine kavuşacak. Sanayiler yeniden baca tüttürmeye başladılar ama daha oralarda çok yapacak işimiz var" diye konuştu.



"TÜRKİYE'YLE İŞ YAPMAK, EKONOMİK TİCARİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME KONUSUNDA İNANILMAZ GÜÇLÜ ARZU VE İSTEK VAR"

Makro ekonomide bazı hedefleri paylaşan Bakan Bolat, "Eylül ayının başında hükümet olarak 2024-2026 üç yıllık orta vadeli programımızı açıklamıştık. Bu programın hemen akabinde de 2024-2028 arasındaki 5 yıllık vadeli 12'inci kalkınma plan açıklamıştık. 2028 yılı hedefimiz ortalama yüzde 5 civarında bir kalkınma hızını başarmak ve de kişi başına milli gelirimizi 17 bin 554 dolara çıkarmak. Bunu başardığımız takdirde yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğiz Allah'ın izniyle.

Bütün dünyada doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde Türkiye'yle iş yapmak, ekonomik ticari ilişkilerini geliştirme konusunda inanılmaz güçlü arzu ve istek var. Amerika'da, Avrupa'da Rusya'da da var. Doğu ülkelerinde de var. Japonya'sından Çin'ine, Kore'sine, Malezya'sına varıncaya kadar, Afrika ülkelerinde de var. Bu noktada Türkiye'nin kovid döneminde ortaya çıkan başarılı sanayi kapasitesi tedarik üstü olması, tedarik zincirlerinin kopmaması Türkiye açısından, lojistik çok güçlü olması Avrupa pazarlarına iki günde ulaşabilme kapasitesi küresel sermaye ve sanayiler için Türkiye'yi güçlü üs olarak değerlendirme konusunda istek meydana getirdi" dedi.