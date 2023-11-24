AnadoluJet AJET oluyor! Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki AJET 2024’te uçuşlara başlıyor

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda doğa dostu olarak faaliyet göstermeyi planlayan şirket, 'Low Cost' (Düşük maliyetli) pazarında sunulan hizmetin sadeleştirilmesi ve ekonomi sınıfı konfigürasyonuyla elde edilecek maliyet avantajını da bilet ücretlerine yansıtarak daha geniş bir kitlenin hava ulaşımı hizmetinden yararlanmasını hedefliyor.

Global standartlarda düşük maliyetli havayolu olmak ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla kurulan şirket, 2024 yılı mart sonu itibarıyla operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı merkezli olarak sürdürecek.

"ÜLKEMİZ HAVACILIK ALANINDA DÜNYANIN TRANSİT MERKEZİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ"

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz; havacılık alanında dünyanın transit merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi.

TÜRKİYE 2022'DE YOLCU TRAFİĞİ SIRALAMASINDA DÜNYADA 6'NCI SIRAYA YÜKSELDİ

Bakan Uraloğlu, "2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Böylelikle son 21 yılda yüzde 472'lik artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı da yüzde 270 artışla günümüzde bin 813'e ulaştırdık. Ülkemiz geçtiğimiz yıl yani 2022 yılında Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında; Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sıraya, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi. 2022 yılı yolcu trafiği bazında ise üç havalimanımız Avrupa'da ilk 20'de, dünyada ise ilk 50'de yer almıştır" diye konuştu.