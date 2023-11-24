AnadoluJet AJET oluyor! Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki AJET 2024’te uçuşlara başlıyor

AJET 2024 YILINDA DA YÜZDE 12 BÜYÜYEREK 24 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYOR
AJET'in kurulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise "'Hava yolu halkın yolu' vizyonu ve 'Uçmayan kalmasın' denilerek, Türk Hava Yolları'nın bir markası olarak 2008 yılında kurulan AnadoluJet halka hizmet anlayışını markamızın üstün hizmet ve emniyet anlayışıyla birleştirerek milletimize ve yolcularımıza hizmet etti. AnadoluJet'in 2023 yılında yüzde 30 büyüme hedefini başarması, sadece iç hatlarda yüzde 41 büyümesi ve 20 milyonun üzerinde yolcu taşıması bu vizyonun gerçeğe dönüştüğünün en büyük işareti. AJet 2024 yılında da yüzde 12 büyüyerek 24 milyon, 2033 yılında da 55 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Eminim ki AJet markası bu sayıların daha da fevkinde başarılar elde edecek" diye konuştu.
YENİ İSMİ, LOGOSU VE KADROSUYLA AJET İLK ETAPTA OPERASYONLARINI 3 BİN ÇALIŞANIYLA SÜRDÜRECEK
Bolat, "Türkiye'mizin her şehrine, her sathına yayılan havalimanlarıyla insanlarımızı birbirine bağlayan hava yolunu en iyi şekilde kullanan AnadoluJet, 2020 yılı itibarıyla vizyonunu genişletti ve uluslararası uçuşlara da başladı. Bugün 90 uçaklık filosuyla iç hatlarda 41, dış hatlardaysa 29 ülkede 48 noktaya uçan AnadoluJet, Türk Hava Yolları'nın deneyimli kabin ve kokpit ekibiyle birlikte standartlarını yükseltmeye ve küresel bir oyuncuya dönüşmeye devam etti. Yeni ismi, yeni logosu ve yeni kadrosuyla AJet ilk etapta operasyonlarını 3 bin çalışanıyla sürdürecek. Kısa sürede planlama ve özverili çalışmayla hedeflerinin çok daha ötesine geçeceğine inandığım AJet'in 2033 hedefleri arasında uçuş ağını 44 ülkeye çıkarmak ve çevreye duyarlı, karbon salımı az yeni nesil uçaklardan oluşan 200 uçaklık bir filoya ulaşmak bulunuyor. Sunduğu hizmetlerle kendisini diğer havayollarından ayrıştıran AnadoluJet'in, bundan sonra da hem hizmet kalitesinde hem de sürdürülebilirliğe öncelik vermesiyle küresel havacılıkta ayrı bir yere sahip olacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından uçağın giydirme görüntülerinin olduğu film izletildi. Ardından perde açıldı ve uçak tanıtıldı. Daha sonra Bolat, Bakan Uraloğlu'na uçağın maketini hediye etti. Kurdele kesimine geçilerek uçak personelinin kıyafetleri tanıtıldı. Kıyafetlerin lacivert tonlarında renklerden oluştuğu görüldü.
Bakan Uraloğlu ve Bolat beraberindeki heyetle kurdele kesiminden sonra uçağın içini gezereke incelemelerde bulundu. Burada konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, uçakta piyasada olmayan miligram koltukların ilk defa kullanıldığını söyledi. Bu koltukların ergonomik olarak tasarlandığını belirten Bolat, daha fazla üreteceklerini dile getirdi.