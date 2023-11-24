14.000 TL altı maaş alan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 12.00’de IBAN’dan 10.800 TL jesti

Kasım ayında gerçekleşen ikramiye ödemeleriyle birlikte emeklilere yapılan maaş ödemeleri çifte kazanç sağlandı. Ayrıca promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunmuş olduğu yeni teklifler de dikkat çekiyor ve üçüncü bir fırsat olabilme niteliği taşıyor. Öte yandan 2024 yılı emekliler için bir dizi önemli değişiklik ve avantajları beraberinde getirecek.