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14.000 TL altı maaş alan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 12.00’de IBAN'dan 10.800 TL jesti

5.000 TL'lik ikramiye ödemelerini Kasım ayında alan emeklilerin maaş ödemeleri de başladı. Bu aya özel en düşük emekli maaşı 7.500 TL olan bir emekli bu ay ikramiyeyle birlikte 12.500 TL ödemesini alıyor. Öte yandan promosyon taahüdü dolan ve bankadan promosyon almak isteyenler için teklifler yenilendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine promosyon ödemesiyle birlikte 3'lü ödeme alma imkanına sahip olacak. Bu kapsamda şimdi milyonlar maaşa göre ek 4500, 6500, 7500, 9600 ve 12500 TL promosyon tekliflerini inceliyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 12:10 Güncelleme 24 Kasım 2023, 12:10
14.000 TL altı maaş alan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 12.00’de IBAN’dan 10.800 TL jesti

Kasım ayında gerçekleşen ikramiye ödemeleriyle birlikte emeklilere yapılan maaş ödemeleri çifte kazanç sağlandı. Ayrıca promosyon taahhütleri dolan emekliler için bankaların sunmuş olduğu yeni teklifler de dikkat çekiyor ve üçüncü bir fırsat olabilme niteliği taşıyor. Öte yandan 2024 yılı emekliler için bir dizi önemli değişiklik ve avantajları beraberinde getirecek.

3'LÜ ÖDEME ALMA İMKANI

Cumhuriyet ikramiyesi: 5.000 TL + Ödendi
En düşük emekli maaşı: 7.500 TL (Ödemeler ayın 17'sinde başladı ayın 28'inde sona erecek)
Promosyon (Taahhütü dolanlar ve ilk kez alacaklar): En düşük 4.500 TL, en yüksek 12.500 TL

SSK EMEKLİLERİNE GÖRE MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı 9 Olanlar: Ayın 17'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 7 Olanlar: Ayın 18'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 5 Olanlar: Ayın 19'unda
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 Olanlar: Ayın 20'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 1 Olanlar: Ayın 21'inde

Tahsis Numarası Son Rakamı 8 Olanlar: Ayın 22'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 6 Olanlar: Ayın 23'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 4 Olanlar: Ayın 24'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 0 Olanlar: Ayın 26'sında

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE GÖRE MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7 ve 5 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 ve 1 Olanlar: Ayın 26'sında
Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6 ve 4 Olanlar: Ayın 27'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ve 0 Olanlar: Ayın 28'inde ödenecek.

YENİ TEKLİFLER GELİYOR

Bankalar emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde de yeni güncellemeler yapıyor. Bu promosyonlar, emeklilerin aylık gelirlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Promosyon ödemeleri başvuru incelenir incelenmez hesaplarda oluyor.

TEB

TEB emeklilere aylık maaşlarına bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Bu, emekliler için ek bir gelir kaynağı anlamına geliyor.

ING

ING aylık gelire göre 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar sunarken emeklilere ek avantajlar da sağlıyor.

AKBANK

Akbank, aylık gelire göre 6.000 ila 10.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ek olarak, chip para imkanları da sağlanıyor.

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