14.000 TL altı maaş alan bütün emeklilere müjde geldi! C.tesi ve Pazar 12.00’de IBAN’dan 10.800 TL jesti

Tahsis Numarası Son Rakamı 8 Olanlar: Ayın 22'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 6 Olanlar: Ayın 23'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 4 Olanlar: Ayın 24'ünde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 0 Olanlar: Ayın 26'sında
BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE GÖRE MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7 ve 5 Olanlar: Ayın 25'inde
Tahsis Numarası Son Rakamı 3 ve 1 Olanlar: Ayın 26'sında
Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6 ve 4 Olanlar: Ayın 27'sinde
Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ve 0 Olanlar: Ayın 28'inde ödenecek.
YENİ TEKLİFLER GELİYOR
Bankalar emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde de yeni güncellemeler yapıyor. Bu promosyonlar, emeklilerin aylık gelirlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Promosyon ödemeleri başvuru incelenir incelenmez hesaplarda oluyor.
TEB
TEB emeklilere aylık maaşlarına bağlı olarak 3.000 ila 5.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Bu, emekliler için ek bir gelir kaynağı anlamına geliyor.
ING
ING aylık gelire göre 5.100 ila 8.500 TL arasında değişen promosyonlar sunarken emeklilere ek avantajlar da sağlıyor.
AKBANK
Akbank, aylık gelire göre 6.000 ila 10.000 TL arasında değişen promosyonlar sunuyor. Ek olarak, chip para imkanları da sağlanıyor.