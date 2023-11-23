Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’den BAE ile işbirliği mesajı: Ticaret hacmimizi 5 yılda 25 milyar doların üzerine çıkartmayı hedefliyoruz

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün , AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, diplomatlar, misyon şefleri ve davetliler katıldı. Program iki ülkenin milli marşları ile başladı.



Bakan Şimşek, Türkiye-BAE ilişkilerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde temmuzdaki ziyaretimizde Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi oluşturuldu. Çeşitli sektörlerde imzaladığımız 13 anlaşma ile 51 milyar dolarlık etkileyici bir işbirliği vizyonunu hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde enerji, savunma, yeşil ve dijital dönüşüm projeleri ile birlikte ortak geleceğimizi güçlü bir şekilde inşa edeceğimiz Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile de ticaret hacmimizi 5 yılda 25 milyar doların üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2050 Net Sıfır Emisyon Girişimini ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın (COP) 28'incisine ev sahipliği yapma kararını geleceğe yönelik vizyoner adımlar olarak takdirle karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjiye geçiş, karbon emisyonunun azaltımı, enerji kaynaklarını arttırma hedeflerimize ulaşmak için kararlılık göstermeliyiz. Bu bağlamda müteahhitlerimizin yenilenebilir enerji projelerinde iş birliği isteğini ortak hedeflerimizi desteklemede kritik bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlük insani ara verilme kararına ilişkin, "Bu insani aranın çatışmaların sona ermesi, adil kalıcı bir barış için, iki devletli çözüm sürecinin başlamasına katkıda bulunmasını umuyoruz" diye konuştu.